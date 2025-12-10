Inside Gargano, continua il viaggio di luce nei borghi del territorio

Dopo il grande successo delle prime tappe a Vico del Gargano, Carpino e Vieste, Inside Gargano – Viaggio nel cuore della Puglia torna nel prossimo fine settimana con nuovi appuntamenti che trasformeranno i borghi del Gargano in spettacolari scenografie a cielo aperto.

Venerdì 12 dicembre, piazza Giannone a Cagnano Varano ospiterà proiezioni artistiche dalle 19.00 alle 21.00, capaci di raccontare la storia e l’identità del luogo. Sabato 13 dicembre sarà la volta di Monte Sant’Angelo, con piazza de’ Galganis al centro del progetto, mentre domenica 14 dicembre a Ischitella, in piazza Cesare Battisti, si terrà l’ultima proiezione del weekend, sempre dalle 19.00 alle 21.00.

In ciascun comune, il videomapping prende vita su un monumento simbolico, esaltando la storia, la cultura e la memoria collettiva del territorio. Ogni spettacolo diventa così un racconto unico, profondamente legato al borgo che lo ospita.

Il progetto si sviluppa anche attraverso una strategia di promozione digitale integrata, con un portale dedicato e canali social per raccontare il Gargano attraverso immagini, storie ed esperienze condivise. Centrale è anche Inside Gargano Academy, il percorso formativo che ha coinvolto gli operatori locali, offrendo competenze e strumenti per valorizzare il territorio. Da questa esperienza sono nati project work che saranno presentati nelle prossime settimane come testimonianza concreta dell’impatto generato.

Promosso nell’ambito della Strategia dell’Area Vasta Garganica, con il sostegno della Regione Puglia e dell’Unione Europea, Inside Gargano invita cittadini e visitatori a vivere un’esperienza immersiva, trasformando le piazze in luoghi di incontro, racconto e memoria condivisa.

“Inside Gargano rappresenta un nuovo modo di raccontarci, restituendo voce e immagini ai nostri borghi – afferma l’Avv. Michele Coccia, Assessore delegato Area Interna Gargano del Comune Capofila Cagnano Varano – ogni tappa è un’esperienza speciale che fa riscoprire la nostra terra con uno sguardo rinnovato, attraverso giochi di luce e bellezza. La collaborazione tra comuni e comunità è il valore aggiunto dell’iniziativa, che mira a promuovere il Gargano sia per i cittadini sia per i turisti”.

Per informazioni e programma completo: www.insidegargano.it.

Il progetto è realizzato nell’ambito della Strategia dell’Area Gargano, a valere sulle risorse del PAC Puglia 2007/2013.