Tragedia a Parma: neonato muore nel sonno in asilo nido

PARMA - Tragedia a Parma. Un bimbo di circa un anno è morto mentre si trovava in un asilo nido, durante il riposo pomeridiano. Sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Da quanto emerso, potrebbe essersi trattato di un arresto cardiocircolatorio. Dopo i primi tentativi di rianimazione, il piccolo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è stato constatato il decesso.

Un pensiero di vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che stanno vivendo questo dolore immenso.
