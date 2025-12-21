Tragico incidente sulla statale 7: muore una donna di 59 anni, grave un giovane

TARANTO – Ancora un incidente mortale nel Tarantino. Nella mattinata di oggi una donna di 59 anni, residente a Manduria, ha perso la vita lungo la strada statale 7 che collega Taranto a Massafra.

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Doblò che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi. Alla guida del mezzo c’era un giovane di 24 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è attualmente ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Si tratta della terza vittima sulle strade del Tarantino in meno di 48 ore, un bilancio che riaccende l’attenzione sull’emergenza sicurezza stradale nella provincia.