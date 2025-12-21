Palombaio, si rinnova la tradizione: inaugurato il Presepe Vivente

BITONTO - Inaugurato, a Bitonto, il Presepe Vivente di Palombaio, uno degli appuntamenti più attesi del Magico Natale 2025. Un presepe allestito da oltre trenta anni nella frazione bitontina grazie alla passione di tanti volontari dell’associazione San Gaspare Bertoni ANSPI e della Parrocchia Maria Santissima Immacolata. Resterà aperto ai visitatori nei giorni 21, 25, 26, 28 dicembre e 3, 4, 6 gennaio.Nominato tra presepi viventi più belli d’Italia secondo classifiche promosse da importanti emittenti televisive nazionali, il Presepe Vivente di Palombaio ha ottenuto anche quest’anno i patrocini del Comune di Bitonto e del Presidente della Giunta regionale pugliese, a dimostrazione che il lavoro svolto dai palmaristi ha ormai travalicato il “confine” comunale, considerando l’evento di caratura regionale. Più volte negli scorsi anni si sono registrate presenze anche da fuori regione che hanno reso orgogliosi i volontari del lavoro certosino svolto, guidati da Padre Fulvio Procino, parroco di Palombaio e presidente dell’associazione ANSPI: «Il nostro presepe è sempre costruito attorno al tema proposto dalla Diocesi come spunto di riflessione per l’anno pastorale. Quest’anno il riferimento è il Cammino di Emmaus, alla luce del percorso sinodale: una metafora del camminare insieme con Gesù, per riscoprirlo ancora una volta lungo le strade della nostra vita. L’intero percorso del presepe è pensato per accompagnare i visitatori in questa riflessione, attraverso gli incontri con i personaggi, fino alla contemplazione del Signore che si fa bambino in mezzo a noi».Intenso l’afflusso di visitatori che, ad ogni edizione del presepe vivente, si riversa a Palombaio non solo da Bitonto, ma anche da diverse altre città, come sottolinea il sindaco Francesco Paolo Ricci: «Tra gli appuntamenti del Magico Natale – Bitonto 2025 c’è uno degli eventi più attesi e sentiti dalla nostra comunità: il Presepe Vivente di Palombaio, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno si rinnova e cresce, migliorandosi sempre di più. Anche quest’anno il presepe si presenta arricchito da novità ed è curato con grande attenzione in ogni dettaglio. È frutto di un lavoro intenso, fatto di impegno, sacrificio e passione, portato avanti da un’intera comunità. Voglio ringraziare la comunità di Palombaio, la comunità parrocchiale e tutti coloro che hanno sostenuto anche economicamente questa straordinaria iniziativa. Il presepe di Palombaio è ormai un punto di riferimento che richiama visitatori da tutta l’area metropolitana e oltre. È un evento che racconta valori, identità e spirito di comunità».Ad inaugurarlo, anche Emanuele Avellis, consigliere comunale e delegato sindaco di Palombaio: «Ogni anno questo appuntamento si rinnova con grande entusiasmo e partecipazione, ed è sempre un momento di felicità, unità e condivisione di messaggi importanti. Entrando nel presepe vivente di Palombaio si lascia fuori la negatività e le difficoltà quotidiane, per immergersi in un clima di pace e serenità. È un evento che coinvolge l’intera comunità per quasi tutto l’anno, grazie al lavoro appassionato di tante persone. Non è poco l’impegno richiesto, anche dal punto di vista organizzativo ed economico: le strutture sono realizzate con materiali importanti e con mezzi complessi, che hanno un valore significativo. Nel mio ruolo di delegato del sindaco per Palombaio sento il dovere di portare la voce dei cittadini e ciò che vedo è tanta felicità, autentica. Vedo bambini sorridere, correre, scoprire gli animali del presepe, fare domande ai genitori: anche questo è un modo per educare, per stupirsi e conoscere. Il nostro presepe, riconosciuto anche a livello nazionale come uno dei più belli d’Italia, è un patrimonio della comunità. Invito tutti a venire, ad ascoltare, a guardare e ad andare via con un po’ di pace nel cuore: è questo il senso più profondo di ciò che realizziamo insieme».Gli eventi del Magico Natale 2025 continuano oggi, con gli spettacoli itineranti di “Note di Luce – La magia del Natale in musica”, dalle 10 alle 13 a Bitonto. In piazza Cavour, fino al 23, è allestita la “Casa degli Elfi”, a cura della cooperativa Argo Puglia. Nella chiesa del Crocifisso, dalle 18 alle 21, un altro presepe vivente accoglierà i visitatori. Tra le 17.30 e le 19, largo alle visite guidate nel centro storico cittadino, con la cooperativa Argo Puglia. Sempre a partire alle 17.30, fino alle 21, appuntamento in Villa Comunale, con il “Natale in Villa” di Arci Oikos. A Mariotto, invece, questa sera, il Concerto di Natale della Corale Terlicium, diretta dal maestro Giuseppe Domenico Binetti, a cura dell’associazione musicale “Il tralcio d’oro”. Lunedì 22 dicembre, appuntamento con la solidarietà. In piazza Cavour saranno consegnati doni per i bambini di Casa Jacopa, comunità educativa per minori.