La Casa della Befana al Centro commerciale AppiAnticA, tre giorni di magia per i più piccoli



MESAGNE (BR) - Dal 4 al 6 gennaio, il Centro commerciale AppiAnticA si trasforma nel regno della fantasia per celebrare l'Epifania. Saranno tre pomeriggi dedicati interamente ai bambini e alle famiglie, con un programma ricco di animazione, creatività e sorprese. A partire dalle ore 17:00 di domenica 4 gennaio, la Galleria diventerà il palcoscenico di un evento imperdibile.





Tra calze giganti e scenografie a tema, i piccoli visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica. Presso la Casa della Befana, un’area allestita con i simboli e i colori della tradizione, sarà possibile incontrare l’amata protagonista di una delle ricorrenze più attese dell'anno per scattare foto ricordo e selfie da condividere con amici e familiari. Il divertimento continua con il Trenino itinerante, le acrobazie del Giocoliere Spazzacamino e le originali performance ispirate ai racconti popolari del 6 gennaio. Non mancheranno i laboratori creativi, con uno spazio dedicato alla manualità dove i più piccoli potranno dare forma alla propria fantasia. "Se è vero che l’Epifania tutte le feste porta via, tanto vale salutarle nel modo giusto". Con questo spirito, il Centro AppiAnticA invita a partecipare a un appuntamento che unisce leggerezza e stupore per chiudere in bellezza le festività natalizie. L'ingresso e la partecipazione a tutte le attività in calendario sono gratuiti.



