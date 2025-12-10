Trinitapoli celebra la Beata Vergine Maria di Loreto

MICHELE MININNI - Come da tradizione, la città di Trinitapoli celebra oggi la sua patrona, la Beata Vergine Maria di Loreto, con un programma ricco di momenti religiosi e di partecipazione popolare. Le celebrazioni si svolgono presso il Santuario Mariano dedicato alla Madonna di Loreto, guidato dal parroco don Enzo De Ceglie.

La giornata si è aperta con le Sante Messe del mattino, mentre nel pomeriggio, alle ore 16:00, è prevista la suggestiva processione della Vergine Maria di Loreto per le vie cittadine. L’effigie sarà portata su un carro spinto a mano e accompagnata dai confratelli in abito bianco con mozzetta e cingolo celesti, colore che richiama la tradizione mariana.Al rientro della processione seguirà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo. Attesi alla celebrazione anche il Sindaco Francesco di Feo, l’Amministrazione Comunale, le autorità civili e militari e i sacerdoti della comunità trinitapolese.La festa della patrona rappresenta per Trinitapoli un appuntamento profondamente sentito: un momento di fede, condivisione e affidamento alla Madonna di Loreto, alla quale la comunità rivolge una speciale preghiera di protezione e benedizione, particolarmente significativa in questo periodo per il Paese.