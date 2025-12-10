Bisceglie, Giuseppina Di Leo pubblica la raccolta poetica “Nessuna alba finge”



Giuseppina Di Leo, laureata in Lettere Moderne, ha esordito con la pubblicazione “Pompeo Sarnelli (1649-1730): tra edificazione religiosa e letteratura” (2007). Ha poi dato alle stampe numerose raccolte poetiche: “Dialogo a più voci” (2009), “Slowfeet. Percorsi dell’anima” (2010), “Con l’inchiostro rosso” (2012), “Il muro invisibile” (2012) e “Navigo nelle parole” (2018). I suoi lavori, nella forma di poesie, racconti e recensioni, compaiono in riviste, antologie, blog e siti dedicati alla letteratura. Giuseppina Di Leo è anche appassionata al linguaggio delle arti visive, partecipando a collettive di pittura.

Con la raccolta poetica intitolata “Nessuna alba finge” (La Vita Felice, 2025) la poetessa biscegliese Giuseppina Di Leo consegna al lettore un volume elegante e raffinato, nel quale la poesia diventa luogo di transizione di ombra e luce, fedele a quell’alba che «non finge» e che invita a riconoscere la verità delle proprie emozioni e delle proprie attese.Nella prefazione curata da Gianni Antonio Palumbo si sottolinea la matrice colta della silloge e la sua capacità di trasformare una meditazione pacata in un dialogo vibrante con l’essere umano e con il mondo. Si tratta di un percorso tra inquietudini e allegrie, nella speranza di una rinnovata umanità capace di ritrovare una primigenia sintonia con il cosmo.Il volume, nella collana “Agape”, si inserisce nel solco della poesia italiana contemporanea, confermando la voce sensibile e rigorosa dell’autrice biscegliese.