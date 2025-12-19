Trinitapoli, installata la nuova colonnina di ricarica elettrica in Viale Europa

Il Comune di Trinitapoli informa la cittadinanza che da oggi è attiva la nuova colonnina di ricarica per veicoli elettrici Enel Way, installata in Viale Europa nell’ambito delle politiche comunali dedicate alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile.

L’intervento, realizzato dal Comune di Trinitapoli, rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo più attento all’ambiente, alla riduzione delle emissioni e all’innovazione dei servizi urbani, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più orientata verso soluzioni energetiche sostenibili.

«L’installazione della colonnina di ricarica elettrica in Viale Europa – dichiara il Sindaco Francesco di Feo – è un segnale chiaro dell’impegno della nostra Amministrazione verso la transizione energetica. Stiamo lavorando per rendere Trinitapoli un paese moderno, sostenibile e attento alle sfide ambientali del presente e del futuro. Questo è solo il primo di una serie di interventi che metteremo in campo nei prossimi mesi».

Sulla stessa linea l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo, che sottolinea: «Questo intervento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione energetica e infrastrutturale del territorio. Stiamo preparando ulteriori iniziative in ambito energetico che interesseranno edifici pubblici e servizi comunali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale».

L’Amministrazione Comunale conferma, infatti, che sono in fase di programmazione altre iniziative legate all’energia e alla sostenibilità, a testimonianza di una strategia strutturata e di lungo periodo a beneficio della collettività.

Il Comune di Trinitapoli continuerà a investire in progetti capaci di coniugare innovazione, tutela ambientale e qualità della vita dei cittadini.



