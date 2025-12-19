Prescrizione Musica: Aria natalizia nella Cittadella della Carità di Taranto

TARANTO – Sabato 20 dicembre alle ore 10, nella Residenza sanitaria assistenziale “Ulivo” della Fondazione Cittadella della Carità, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna, con il concerto, dedicato alle più celebri melodie natalizie. L’iniziativa è promossa e realizzata dall’associazione, con il sostegno del Comune di Taranto e della Fondazione Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura.

Protagonista del concerto sarà la formazione Jonic Brass Quintet, composta da cinque musicisti professionisti – Salvatore Pichierri e Antonio Carrozzo (tromba), Pasquale Pichierri (corno), Giuseppe D’Elia (trombone) e Walter D’Elia (tuba) – accompagnati dal soprano Graziana Palazzo. Gli eventi della rassegna hanno coinvolto gli ospiti della RSA insieme ai loro familiari e al personale della struttura, riscuotendo grande partecipazione e apprezzamento.

Giunta alla sua terza edizione, “Prescrizione Musica – Musica nell’anima” mira a creare occasioni di animazione, intrattenimento e socialità per gli ospiti delle RSA, favorendo il dialogo intergenerazionale e la partecipazione della collettività. L’associazione Le Corti di Taras promuove la solidarietà sociale, con particolare attenzione a persone con difficoltà fisiche e psichiche, giovani e anziani, sostenendo inclusione, benessere psicofisico e pari opportunità.

Ogni concerto non è solo un’esibizione musicale, ma un momento di connessione, empatia e gioia. Le melodie natalizie diventano strumenti di speranza e conforto, stimolando ricordi felici e offrendo momenti di leggerezza, serenità e bellezza, unendo ospiti, famiglie e comunità attraverso la magia della musica.