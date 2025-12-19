Prescrizione Musica: Aria natalizia nella Cittadella della Carità di Taranto
TARANTO – Sabato 20 dicembre alle ore 10, nella Residenza sanitaria assistenziale “Ulivo” della Fondazione Cittadella della Carità, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna “Prescrizione Musica – Musica nell’anima”, con il concerto “A Christmas Carol”, dedicato alle più celebri melodie natalizie. L’iniziativa è promossa e realizzata dall’associazione Le Corti di Taras, con il sostegno del Comune di Taranto e della Fondazione Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia e il MIC, Ministero della Cultura.
Protagonista del concerto sarà la formazione Jonic Brass Quintet, composta da cinque musicisti professionisti – Salvatore Pichierri e Antonio Carrozzo (tromba), Pasquale Pichierri (corno), Giuseppe D’Elia (trombone) e Walter D’Elia (tuba) – accompagnati dal soprano Graziana Palazzo. Gli eventi della rassegna hanno coinvolto gli ospiti della RSA insieme ai loro familiari e al personale della struttura, riscuotendo grande partecipazione e apprezzamento.
Giunta alla sua terza edizione, “Prescrizione Musica – Musica nell’anima” mira a creare occasioni di animazione, intrattenimento e socialità per gli ospiti delle RSA, favorendo il dialogo intergenerazionale e la partecipazione della collettività. L’associazione Le Corti di Taras promuove la solidarietà sociale, con particolare attenzione a persone con difficoltà fisiche e psichiche, giovani e anziani, sostenendo inclusione, benessere psicofisico e pari opportunità.
Ogni concerto non è solo un’esibizione musicale, ma un momento di connessione, empatia e gioia. Le melodie natalizie diventano strumenti di speranza e conforto, stimolando ricordi felici e offrendo momenti di leggerezza, serenità e bellezza, unendo ospiti, famiglie e comunità attraverso la magia della musica.