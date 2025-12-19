Magico Natale Bitonto 2025: un weekend tra musica, tradizioni e divertimento

BITONTO – Un fine settimana all’insegna della musica e delle tradizioni natalizie quello del Magico Natale Bitonto 2025, con concerti, mercatini e iniziative per tutte le età.

Sabato 20 dicembre, alle 19.30 in piazza Padre Pio, la Grande Orchestra Italiana accompagnerà il pubblico tra eleganza e emozioni natalizie, con la partecipazione de The Crazy Band sotto la direzione del maestro Simone Mezzapesa. Contemporaneamente, alle 20 in Villa Comunale, si terrà il concerto dell’Ananke Gospel Choir, evento promosso da Anani – Scuola di Musica e patrocinato dal Comune di Bitonto, all’insegna di energia, spirito natalizio e condivisione.

Sempre in Villa Comunale, dalle 18, sarà aperta l’area giochi per bambini, mentre in piazza Cavour, dal 20 al 23 dicembre dalle 18 alle 20, sono in programma laboratori creativi natalizi a cura del Gruppo Scout Bitonto 3.

Anche nelle frazioni di Bitonto non mancano gli appuntamenti. A Palombaio, alle 18.30, torna il Presepe Vivente, tra i dieci più belli d’Italia secondo SkyTG24. A Mariotto, in piazza Roma, dalle 17.30 alle 22, i mercatini natalizi si accompagneranno all’esibizione dell’Accademia di canto Cantomània alle 19.30.

Domenica 21 dicembre, alle 19.30, la Corale Terlicium, diretta dal maestro Giuseppe Domenico Binetti, chiuderà il weekend con un concerto di Natale organizzato dall’associazione musicale “Il tralcio d’oro”.

Un calendario ricco e variegato che conferma il Magico Natale Bitonto 2025 come occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera delle feste tra musica, sapori e momenti di convivialità.