Turi, capotreno salva donna minacciata dall’ex davanti alle figlie minorenni

TURI – Un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una tragedia ieri pomeriggio alla stazione di Turi, in provincia di Bari. Un capotreno delle Ferrovie del Sud Est è riuscito a salvare una donna, minacciata dal suo ex compagno, mentre le due figlie minorenni assistevano alla scena.

L’uomo, in stato di alterazione, aveva minacciato il capotreno di posizionarsi sui binari davanti al convoglio in arrivo da Putignano e diretto a Bari, cercando di costringere la donna e il suo attuale compagno a scendere dal treno.

Grazie alla calma e alla determinazione del capotreno, il treno è stato bloccato, e l’uomo è stato convinto a non farsi del male, mentre la donna è rimasta a bordo, al sicuro. Subito è stato lanciato l’allarme al 112, ma l’ex compagno è riuscito a dileguarsi a piedi prima dell’arrivo di carabinieri e polizia locale.

La donna, ancora in forte stato di agitazione, è stata presa in carico dalla Polfer per le necessarie valutazioni. “Sei stato un eroe, grazie”, ha detto una delle figlie al capotreno, testimoniando il riconoscimento per il coraggio e la prontezza dimostrati.