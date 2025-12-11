Bari, il Coro Svedese di Santa Lucia in concerto nella Basilica di San Nicola

BARI – Tornano le atmosfere natalizie con il tradizionale concerto del Coro Svedese di Santa Lucia, ospitato per la prima volta nella Basilica Pontificia di San Nicola a Bari. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre alle ore 20.

L’iniziativa rientra nella IX edizione della rassegna itinerante “Notte delle Candele”, promossa da Euforica APS con il sostegno dell’Ambasciata e del Consolato di Svezia a Bari, Regione Puglia, Pugliapromozione, Puglia Culture, Comune di Bari, Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Basilica Pontificia di San Nicola.

Le melodie ancestrali della tradizione svedese, legate alla festività di Santa Lucia, saranno eseguite dal Coro della Chiesa di Svezia di Frösön, accompagnate da composizioni contemporanee come The Lamb di John Tavener, The Interstellar Experience di Tony Ann e The Beatitudes di Vladimir Martynov.

La serata sarà arricchita da un suggestivo videomapping all’interno della Basilica, che renderà omaggio alle figure di Nicola di Myra e Lucia di Siracusa, valorizzando il patrimonio di storie, racconti e tradizioni ad essi legati. L’evento si concluderà con l’accensione di un grande albero di Natale, in un’atmosfera di luce, musica e magia.