Bari si accende con Gianluigi Lembo: torna il Dinner Show al Country Devur Club

BARI – Sabato 13 dicembre il sabato sera del Country Devur Club di Bari (Strada Santa Caterina, 18/G) si trasforma in un evento imperdibile con il ritorno di Gianluigi Lembo, artista che ha reso celebre il format della cena spettacolo.

A partire dalle ore 21, il club barese ospiterà un esclusivo appuntamento all’insegna della magia e dell’energia della Taverna Anema e Core di Capri, vero e proprio simbolo del divertimento italiano e internazionale. Dopo il successo delle passate edizioni, Lembo e la sua band porteranno sul palco un repertorio che spazia dalla tradizione napoletana alle hit italiane e internazionali, garantendo una serata coinvolgente ed emozionante per un pubblico eterogeneo.

Il Dinner Show di Gianluigi Lembo prosegue l’eredità artistica di Guido Lembo, ideatore dei celebri dinner show capresi, che da oltre trent’anni conquistano appassionati di musica dal vivo e jet set internazionale.

Il Country Devur Club conferma così la propria attenzione alla filosofia del bien vivre, proponendo un’esperienza che unisce spettacolo, musica dal vivo e un percorso gastronomico curato nei minimi dettagli. L’atmosfera del club sarà pronta a trasformare la cena in un vero e proprio momento di festa, ideale per chi desidera vivere una serata speciale a Bari.

Per informazioni e prenotazioni: 333 7817105.