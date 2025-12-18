Ugento, arrestato a Tenerife un 69enne latitante per violenza su minore

UGENTO - Un uomo di 69 anni originario di Ugento è stato arrestato a Tenerife, in Spagna, dopo essere stato irreperibile per oltre due anni. Era destinatario di un ordine di carcerazione pere deve espiare una pena di

Fondamentale è stato il ruolo dei carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, che hanno coordinato l’attività investigativa e il flusso di informazioni nei canali di cooperazione internazionale, consentendo così di localizzare e catturare il ricercato. L’uomo sarà ora consegnato alle autorità italiane per l’espiazione della pena.