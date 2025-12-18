'Confini Sospesi', Taurisano diventa il centro del mondo per Natale – un viaggio che riporta la Puglia a casa



TAURISANO (LE) - È stato presentato mercoledì 17 dicembre, nella Sala Vannini a Taurisano, "Confini Sospesi – Natale Nel Mondo" ideato dall’Associazione Culturale ACAST, con la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale Morgana. - È stato presentato mercoledì 17 dicembre, nella Sala Vannini a Taurisano, "Confini Sospesi – Natale Nel Mondo" ideato dall’Associazione Culturale ACAST, con la Direzione Artistica dell’Associazione Culturale Morgana.





Il progetto non si tratta di un semplice evento natalizio, ma di un’esperienza immersiva e multisensoriale unica, un vero e proprio Manifesto Culturale che, per quattro settimane, fino al 6 gennaio 2026, trasformerà Taurisano in un crocevia di culture, suoni e tradizioni internazionali. Sono intervenuti: Beatrice Pennetta direttore artistico, Daiana Mele, segretario Acast, Lucio Bartolomeo, presidente Acast, Rocco Guidano, vicepresidente Acast, Torquato Parisi, direttivo Acast, Claudio Basile, direttivo Acast, Tania Malagnino, direttivo Acast, Ilaria Patisso ,Roberto Rosafio, responsabile settore digitale e il Vicesindaco Sonia Santoro.





L’iniziativa acquista un valore ancora più profondo grazie alla prestigiosa partnership con l’Associazione Internazionale Pugliesi Nel Mondo. Questa collaborazione strategica sottolinea la missione dell'evento: far sì che i confini smettano di separare e diventino, invece, soglie da attraversare, celebrando la visione di una Puglia aperta, inclusiva e connessa con i suoi figli sparsi in ogni angolo del globo. I Pugliesi nel Mondo sono la prova vivente che l’incontro e lo scambio sono la vera forza del nostro territorio.





"Confini Sospesi" invita il pubblico a un viaggio straordinario e gratuito attraverso quattro aree tematiche, ognuna dedicata a una città iconica, dove ogni giorno, dalle ore 17:00, si alterneranno laboratori, esposizioni e performance itineranti: VIENNA (Circolare Giotto): L’inverno elegante, tra luci dorate, musica, caffè storici e laboratori di corone d’Avvento. KYOTO (Villa Comunale): Silenzio e contemplazione, lanterne, rituali del tè, origami e Suminagashi, con fusion di musica elettronica e tradizionale. AKUREYRI (Islanda – Anfiteatro Comunale): L’estremo Nord, dove il Natale e il solstizio si fondono tra aurore artificiali, candele artigianali e performance teatrali. RABAT (Piazza del Palazzo Vecchio): Un’esplosione di spezie, colori, ritmi ancestrali, bazar artigianali, calligrafia araba e performance musicali.





Il percorso è guidato dall’app SCIAMU e segnato dalla spettacolare Porta Mappamondo, un globo luminoso che irradia le direzioni del viaggio.





Il programma prevede il 19 dicembre, ore 19.00, in Piazza del Palazzo Vecchio di Rabat, Coco, danzatrici Orientali, Gioele Nuzzo, percussioni, Zingarua e Dj set Toky Virgin Radio. Si continua il 27 dicembre alle 20.00 nella Villa comunale di Kyoto con Emanuele Balsamo e il 3 gennaio, alle 20, nell’ Anfiteatro comunale Akureyri con "Parole e suoni" a cura di Mattia Nardon.





Durante l’evento a Taurisano verrà allestito un punto di raccolta fondi per Cuore Amico.





Un progetto ambizioso che celebra l’incontro e l’identità pugliese nel mondo.