Taurisano, Natale tra culture e tradizioni: “Confini Sospesi – Natale Nel Mondo”

TAURISANO - Taurisano si prepara a vivere un Natale internazionale con, presentato mercoledì 17 dicembre nella Sala Vannini. Ideato dall’Associazione Culturale ACAST con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Morgana, il progetto trasforma il centro salentino in un crocevia di culture, suoni e tradizioni globali, fino al 6 gennaio 2026.

L’iniziativa si distingue come esperienza immersiva e multisensoriale, non solo un evento natalizio: un vero Manifesto Culturale che celebra l’incontro tra popoli e l’identità pugliese nel mondo. La prestigiosa partnership con l’Associazione Internazionale Pugliesi Nel Mondo sottolinea la missione dell’evento: abbattere confini e promuovere scambi culturali, valorizzando la Puglia e i suoi figli sparsi nel mondo.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso quattro aree tematiche, ciascuna dedicata a una città simbolica. A Vienna, presso Circolare Giotto, si potrà vivere l’inverno elegante tra luci dorate, musica, caffè storici e laboratori di corone d’Avvento. A Kyoto, nella Villa Comunale, ci sarà spazio per silenzio e contemplazione, lanterne, rituali del tè, origami e Suminagashi, con fusion di musica elettronica e tradizionale. Ad Akureyri, in Islanda, l’Anfiteatro Comunale offrirà il Natale dell’estremo Nord tra aurore artificiali, candele artigianali e performance teatrali. Infine a Rabat, in Piazza del Palazzo Vecchio, si potranno scoprire spezie, colori, ritmi ancestrali, bazar artigianali, calligrafia araba e performance musicali.

Il percorso sarà guidato dall’app SCIAMU e segnato dalla suggestiva Porta Mappamondo, un globo luminoso che indica le direzioni del viaggio. Il programma include performance e laboratori in calendario: il 19 dicembre alle 19.00 a Rabat si esibiranno Coco, danzatrici orientali, Gioele Nuzzo alle percussioni, Zingarua e DJ set Toky Virgin Radio. Il 27 dicembre alle 20.00 a Kyoto ci sarà Emanuele Balsamo, mentre il 3 gennaio alle 20.00 ad Akureyri si terrà “Parole e suoni” a cura di Mattia Nardon.

Durante l’evento sarà attivo un punto di raccolta fondi per Cuore Amico, unendo divertimento e solidarietà.

“Confini Sospesi” rappresenta un’occasione unica per vivere il Natale a Taurisano come un’esperienza culturale globale, celebrando l’identità pugliese e l’incontro tra tradizioni del mondo.