United Cup 2026, l’Italia pronta alla sfida in Australia: esordio contro Svizzera e Francia

L’Italia sarà tra le protagoniste della United Cup 2026, il torneo a squadre miste che si disputerà in Australia dal 2 all’11 gennaio. La selezione azzurra è stata inserita nel Gruppo C, che avrà sede a Perth, dove affronterà Svizzera e Francia nella fase a gironi.

L’esordio dell’Italia è in programma il 4 gennaio contro la Svizzera. Il primo singolare femminile vedrà Jasmine Paolini scendere in campo alle ore 10 contro Belinda Bencic, in una sfida di alto livello tra due giocatrici di grande esperienza internazionale. A seguire, nel singolare maschile, Flavio Cobolli affronterà Stan Wawrinka. La giornata si chiuderà con il doppio misto, le cui coppie verranno definite a ridosso dell’incontro.

Il secondo impegno del girone è fissato per il 6 gennaio contro la Francia. Il match si aprirà alle 3 di notte (ora italiana) con il singolare maschile tra Flavio Cobolli e Arthur Rinderknech. Nel secondo singolare Jasmine Paolini se la vedrà con la francese Boisson. Anche in questo caso, a completare il confronto sarà il doppio misto, con formazioni che verranno comunicate all’ultimo momento.

In caso di primo posto nel Gruppo C, l’Italia accederà ai quarti di finale, in programma il 7 gennaio, dove affronterà la vincente del Gruppo E, composto da Gran Bretagna, Grecia e Giappone. Un eventuale successo nei quarti aprirebbe le porte alla semifinale del 10 gennaio, che si giocherà a Sydney, così come la finale, prevista per l’11 gennaio.

Per quanto riguarda la composizione degli altri gironi, nel Gruppo A si affronteranno Stati Uniti d’America, Spagna e Argentina; nel Gruppo B sono inserite Canada, Belgio e Cina; il Gruppo D è formato da Australia, Repubblica Ceca e Norvegia; mentre nel Gruppo F si sfideranno Germania, Polonia e Olanda.

L’Italia si presenta alla United Cup con l’obiettivo di essere protagonista e di puntare alle fasi finali del torneo, vinto nell’edizione 2025 dagli Stati Uniti d’America. L’appuntamento australiano rappresenta anche un’importante tappa di avvicinamento all’inizio della nuova stagione tennistica internazionale.