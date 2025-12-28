Bitonto, con “A Christmas Carol” prosegue il cinema all’aperto del Magico Natale

BITONTO – Dopo il grande successo di pubblico registrato lo scorso 12 dicembre, con piazza Cavour gremita e tanti bambini protagonisti di una serata all’insegna della festa e del divertimento, torna il cinema all’aperto del

Lunedì 29 dicembre, alle ore 18, è in programma il secondo appuntamento con le proiezioni cinematografiche in piazza, pensate per offrire alla comunità un momento di condivisione tra cultura e intrattenimento. In piazza Cavour sarà proiettato “A Christmas Carol”, film d’animazione del 2009 diretto da Robert Zemeckis e ispirato al celebre racconto di Charles Dickens: una storia senza tempo che affronta i temi del riscatto personale, della solidarietà e del vero spirito del Natale.

Il cinema all’aperto rappresenta una delle principali novità del cartellone natalizio bitontino, nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare le piazze come luoghi di incontro, socialità e partecipazione. Un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, attraverso eventi diffusi capaci di rendere la città più viva e accogliente durante le festività.

L’appuntamento del 29 dicembre sarà dunque un’occasione per ritrovarsi, emozionarsi e vivere insieme la magia del grande schermo nel cuore di Bitonto. Il ciclo di proiezioni si concluderà con l’ultimo appuntamento previsto per il 4 gennaio, sempre in piazza Cavour.