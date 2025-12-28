Lecce, possibile addio a Helgason: la Sampdoria sulle tracce del centrocampista islandese

- Il futuro di Thorir Johann Helgason potrebbe essere lontano da Lecce. Il centrocampista islandese è infatti tra i nomi in uscita in vista della sessione di calciomercato invernale, in programma dal 2 gennaio al 2 febbraio 2026. Sul giocatore giallorosso avrebbe messo gli occhi la Sampdoria, attualmente impegnata nel campionato di Serie B e alla ricerca di rinforzi per il centrocampo.

Helgason ha trovato finora poco spazio nella sua esperienza in Serie A con la maglia del Lecce: in questa stagione ha collezionato soltanto tre presenze, senza riuscire a ritagliarsi un ruolo centrale nelle rotazioni. Una situazione che potrebbe spingere il club salentino a valutare una sua cessione, sia in prestito sia a titolo definitivo.

Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il presidente Saverio Sticchi Damiani avvieranno i contatti con la dirigenza blucerchiata per approfondire i termini dell’operazione e verificare la fattibilità dell’accordo. La Sampdoria rappresenterebbe per Helgason un’opportunità di maggiore continuità e di rilancio in un campionato competitivo come la Serie B.

Classe 2000, Helgason vanta un percorso internazionale significativo. In carriera ha vestito le maglie di Braunschweig, Hafnarfjördur e Haukar, passando anche dalle formazioni giovanili dell’Haukar Under 19. A livello di nazionali, ha collezionato 20 presenze con l’Islanda maggiore, oltre a 7 apparizioni con l’Under 21, 5 con l’Under 19 e 4 con l’Under 18, confermando un profilo di esperienza nonostante la giovane età.

Qualora la cessione dovesse concretizzarsi, la dirigenza del Lecce sarà chiamata a intervenire sul mercato per individuare un centrocampista in grado di garantire qualità, equilibrio e affidabilità alla rosa. L’obiettivo della società resta infatti chiaro: rafforzare l’organico per centrare la salvezza in Serie A, traguardo prioritario della stagione.