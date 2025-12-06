USA 2026, sorteggio favorevole per l’Italia: azzurri nel gruppo B con Canada, Svizzera e Qatar

– Urna benevola per l’Italia in vista dei Mondiali di calcio 2026. Nel corso della cerimonia dei sorteggi, ospitata nella capitale statunitense, è stato definito il tabellone della prima edizione della Coppa del Mondo a, in programma tra

Un evento spettacolare, arricchito dalla presenza del presidente americano Donald Trump, che – tra una battuta e l’altra – ha ricordato di aver guardato Pelé da ragazzo, aggiungendo ironicamente: «Questo è il vero football. Forse avremmo dovuto chiamare diversamente il football americano…».

Italia nel gruppo B, in attesa dei playoff

In caso di qualificazione ai playoff UEFA, l’Italia è stata collocata nel girone B, insieme a Canada, Svizzera e Qatar. Un gruppo sulla carta abbordabile, che eviterebbe alla Nazionale impegni proibitivi nella fase iniziale del torneo.

Tutti i gironi dei Mondiali 2026

Di seguito la composizione completa dei 12 gruppi, in attesa degli esiti dei playoff europei e FIFA:

Gruppo A: Messico, Corea del Sud, Sudafrica, Playoff Europa D (Danimarca/N. Macedonia/Rep. Ceca/Irlanda)

Gruppo B: Canada, Svizzera, Qatar, Playoff Europa A (Italia/N. Irlanda/Galles/Bosnia)

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: USA, Australia, Paraguay, Playoff Europa C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)

Gruppo E: Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao

Gruppo F: Olanda, Giappone, Tunisia, Playoff Europa B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)

Gruppo G: Belgio, Iran, Egitto, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Uruguay, Arabia Saudita, Capo Verde

Gruppo I: Francia, Senegal, Norvegia, Playoff FIFA 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)

Gruppo J: Argentina, Austria, Algeria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, Colombia, Uzbekistan, Playoff FIFA 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Congo)

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Panama, Ghana



