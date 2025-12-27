“Voci di Puglia – Intrecci al femminile”: musica, tradizioni e donne protagoniste negli eventi di fine anno

BARI - La Puglia chiude il 2025 celebrando musica, identità e tradizioni attraverso lo sguardo e il talento delle donne con il progetto culturale, promosso dal Consiglio regionale della Puglia. L’iniziativa si sviluppa in tre appuntamenti consecutivi tra il 28 e il 30 dicembre, coinvolgendo luoghi simbolici e comunità del territorio regionale.

Al centro del progetto l’Orchestra femminile Note di Puglia, protagonista di un percorso artistico che intreccia musica dal vivo, valorizzazione dei prodotti tipici, consumo consapevole e partecipazione collettiva, in un periodo dell’anno particolarmente carico di significati identitari e comunitari.

Il 28 dicembre 2025, alle ore 12:00, all’Auditorium Madonna della Rosa si terrà lo spettacolo “Stile e libertà al femminile”, con l’Orchestra Note di Puglia che proporrà un repertorio di brani natalizi, trasformando il concerto in un momento di celebrazione collettiva con brindisi augurale e atmosfera conviviale.

Il 29 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Oleificio Cooperativo CC.DD. a Bitritto, si svolgerà “Armonie di Terra – Musica e cultura dell’olio”, un’esperienza multisensoriale che unisce degustazioni di prodotti tipici pugliesi a musica dal vivo, permettendo al pubblico di scoprire il legame tra suono, terra e comunità e valorizzando il consumo locale e la filiera corta.

Il 30 dicembre 2025, alle ore 17:00, in Via Fragata a Bisceglie, si terrà “Note in degustazione – Musica e sapori d’identità”, dove la brass Note di Puglia accompagnerà la degustazione dei dolci tipici della tradizione pugliese, creando un dialogo armonioso tra musica e sapori e offrendo un momento di festa e identità condivisa.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

“Voci di Puglia – Intrecci al femminile” rappresenta un esempio virtuoso di promozione culturale diffusa, valorizzando il ruolo delle donne, il patrimonio enogastronomico e musicale regionale e il senso di appartenenza alle comunità locali, restituendo esperienze di qualità, accessibili e radicate nel territorio.