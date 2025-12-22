Veglie, Piazza Umberto I si trasforma in un villaggio di Natale con BIRRA e SOUND – Christmas Edition

VEGLIE – Dal 19 al 21 dicembre, Piazza Umberto I a Veglie ha ospitato la prima edizione invernale di, la storica manifestazione nata vent’anni fa a Leverano. Tre giorni di festa che hanno attratto un pubblico numeroso e proveniente da tutto il territorio, confermando il valore culturale, sociale e turistico dell’iniziativa.

La piazza si è trasformata in un vero e proprio villaggio natalizio con mercatini, specialità gastronomiche calde della tradizione salentina, birre artigianali e musica dal vivo, creando un’atmosfera accogliente e coinvolgente per famiglie, giovani e visitatori di tutte le età.

Particolare successo ha riscosso l’esperienza immersiva “Una Storia da Bere”, a cura di Teatro Koreja, che ha unito teatro, degustazione e inclusione sociale, con la partecipazione di attori con disabilità della cooperativa L’Integrazione, sottolineando l’attenzione dell’evento ai temi dell’accessibilità e della partecipazione attiva.

«Questa iniziativa è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra – ha dichiarato la Sindaca di Veglie, Mariarosaria De Bartolomeo – e rappresenta un esempio concreto di come vivere le feste natalizie in modo autentico, coinvolgente e inclusivo. Ringrazio Maurizio Zecca e la sua squadra, la mia amministrazione, la Pro loco di Veglie, tutte le associazioni del territorio e i cittadini che hanno collaborato per rendere possibile questa prima edizione».

La Sindaca ha inoltre sottolineato l’impegno profuso per la sicurezza, la pulizia degli spazi e la vivibilità del centro cittadino, ringraziando forze dell’ordine, polizia locale, protezione civile, sicurezza privata e operatori coinvolti per aver garantito lo svolgimento della manifestazione in totale serenità.

«BIRRA e SOUND non è solo un festival, ma un momento di incontro e condivisione che rafforza il senso di comunità – conclude De Bartolomeo –. Questo successo ci incoraggia a replicare e migliorare iniziative simili, facendo di Veglie un centro di esperienze belle, sostenibili e partecipate».

L’evento ha così confermato Piazza Umberto I come cuore pulsante della vita cittadina, dimostrando come cultura, intrattenimento e responsabilità possano convivere in una grande festa collettiva.