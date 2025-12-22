FS Puglia: in mostra a Bari Centrale l’installazione “Pensiero Binario”

BARI – Dal 21 al 24 dicembre, davanti all’ingresso della stazione di Bari Centrale, è possibile visitare “Pensiero Binario”, l’installazione del Gruppo FS dedicata a uno degli elementi fondamentali dell’infrastruttura ferroviaria: il binario.

L’opera, firmata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, arriva in Puglia dopo le tappe di Rimini, Milano, Roma e Bologna, e vuole rappresentare la missione del Gruppo FS: costruire il presente e il futuro della mobilità del Paese.

Attraverso filmati e dati sugli schermi, l’installazione racconta la trasformazione della rete ferroviaria italiana, con focus sulla nuova linea AV/AC Bari-Napoli, sulla tratta Termoli-Lesina e sui cantieri attivi nelle stazioni pugliesi. Particolare attenzione è riservata al rinnovo della flotta regionale e all’uso di energia rinnovabile per alimentare i treni.

«Il Gruppo FS da sempre si fa motore di sviluppo – spiega Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS –. Le opere strategiche rappresentano un futuro che si sta già svolgendo, il racconto di un Paese che si trasforma grazie al nostro lavoro. Vogliamo coinvolgere cittadini, viaggiatori e stakeholder, mostrando concretamente come FS stia innovando le infrastrutture».

Questi interventi rientrano nel Piano straordinario per l’Italia in movimento e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, innalzando gli standard di efficienza della rete e riducendo i divari infrastrutturali tra Nord e Sud. La campagna informativa, oltre che nelle stazioni, è diffusa su media tradizionali e sul sito RFI, con l’obiettivo di ridurre al minimo gli inconvenienti temporanei e massimizzare i benefici a lungo termine per cittadini e passeggeri.