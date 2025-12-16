Il Gospel di Natale all’Abeliano con Vincenzo Schettini e il Wanted Chorus





BARI - Venerdì 19 dicembre, al teatro Abeliano di Bari, per la rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni”, con la direzione artistica di Fabiano Marti, organizzata dall’associazione culturale Echo Events guidata dal presidente Donato Sasso, sarà proposto il concerto “The sound of Christmas – dal silenzio il gospel”, che vedrà esibirsi il Wanted Chorus diretto dal maestro Vincenzo Schettini, conosciuto e apprezzato in tutta Italia per il format “La fisica che ci piace”.Il Wanted Chorus è un gruppo gospel pugliese creato nel 1997. Si è subito messo in evidenza grazie all’energia, alla creatività e alla carica emotiva dei suoi componenti. In 28 anni di attività, con un proprio repertorio che include classici natalizi rivisitati in stile pop e brani della tradizione gospel, si è esibito in teatri, piazze, auditorium e club italiani, con centinaia di concerti e ben due tour all’estero, in Polonia e in Francia. Negli anni il Wanted Chorus ha collaborato con artisti quali Mario Rosini, Simona Bencini, Antonella Loconsole, Savino Saba e Checco Zalone.A dirigerlo, da sempre, è Vincenzo Schettini, il professore di Fisica più popolare d’Italia. Noto al grande pubblico soprattutto per i contenuti social prodotti per il format “La Fisica che ci piace”, che conta oltre 2 milioni di follower e che nel 2022 è diventato un libro e l’anno dopo un tour teatrale. Oltre alla passione per l’insegnamento, sin da bambino è stato attratto anche dalla musica, tanto da fondare proprio il Wanted Chorus, da lui stesso diretto. Studente di violino alla scuola media, nel 2000 si è diplomato al conservatorio di Monopoli in violino e didattica della musica. Arte e scienza sono le sue due “anime”, come lui stesso ama dire, e sono le passioni che l’hanno spinto a trasformare la fisica da pura lezione a vero e proprio intrattenimento.Lo spettacolo proposto si presenta come un’esperienza immersiva che intreccia la tradizione natalizia con sonorità moderne, creando un dialogo universale capace di parlare ad ogni cuore. Un invito a vivere il Natale senza barriere, senza distanze, abbracciando le differenze e celebrando ciò che unisce.Con un repertorio che spazierà dai grandi classici natalizi ad arrangiamenti inediti, lo spettacolo trasformerà il teatro in un vortice di pura energia, trasmettendo un messaggio di gioia, speranza e unità, e costruendo un ponte verso l’altro. Una live band accompagnerà la formazione dei 12 coristi del Wanted Chorus e, insieme, rivisiteranno i classici brani tanto conosciuti e cari al pubblico, riproponendoli in un emozionante crescendo gospel unito ad elementi rock.: 3392438891: ore 21:00 (ingresso a pagamento)