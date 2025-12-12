Tragedia nel carcere di Lecce: detenuto barese si toglie la vita in cella

LECCE – Un detenuto barese si è tolto la vita nella propria cella del carcere di Lecce utilizzando un lenzuolo. La notizia è stata diffusa da Federico Pilagatti, segretario del Sindacato della polizia penitenziaria (Sappe).

Secondo quanto riferito, il suicidio è avvenuto mentre il compagno di stanza dormiva e in servizio era presente un solo agente addetto all’intera sezione, anziché due come previsto per la gestione di detenuti con particolari necessità.

“L’agente ha immediatamente richiesto aiuto a un collega, intervenuto prontamente, ma purtroppo le manovre di rianimazione non hanno avuto effetto”, ha spiegato Pilagatti. “La situazione a Lecce era e resta drammatica sotto tutti i punti di vista: serve un intervento urgente”.

Il Sappe denuncia, ancora una volta, le criticità della gestione carceraria e la carenza di personale, che rendono difficoltoso garantire la sicurezza e il controllo dei detenuti a rischio.