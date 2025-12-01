Vicenza, smantellata banda di ladri foggiani specializzata in furti di escavatori: 4 arresti, 7 misure cautelari e 14 denunce

VICENZA - La Polizia di Vicenza ha sgominato un’organizzazione criminale specializzata nei furti e nella ricettazione di mezzi d’opera, al termine di una vasta operazione che ha portato a 4 arresti, 7 misure cautelari e alla denuncia di 14 persone complessivamente indagate.

L’indagine, avviata nei mesi scorsi dalla Polizia Stradale di Vicenza, ha permesso di recuperare 14 escavatori rubati, per un valore complessivo stimato in centinaia di migliaia di euro. L’operazione si è sviluppata tra Veneto e Puglia e ha previsto numerose perquisizioni domiciliari e locali, nelle quali sono stati sequestrati beni riconducibili all’attività illecita.

Secondo gli investigatori, il gruppo criminale — composto da cittadini italiani, molti dei quali originari del foggiano — operava con grande cautela e professionalità, risultando ben radicato nel territorio veneto. Ogni furto veniva pianificato nel dettaglio: dalla scelta del cantiere da colpire fino alla gestione delle fasi successive di trasporto, occultamento e rivendita dei mezzi.

Il modus operandi era collaudato: gli escavatori venivano sottratti rapidamente, ripuliti da eventuali sistemi di tracciamento, corredati di documenti contraffatti e poi esportati all’estero, dove venivano immessi sul mercato nero.

L’operazione, coordinata dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Veneto, ha visto la collaborazione anche degli agenti della Polizia in Puglia, permettendo di ricostruire la rete logistica e commerciale del sodalizio.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri gruppi attivi sul territorio nazionale.