Bird strike al motore: paura sul volo Bratislava–Bari, decollo interrotto

BARI - Momenti di apprensione questa mattina all’aeroporto di Bratislava per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Bari, previsto inizialmente alle 11.40. Durante la fase di decollo, l’aereo ha subito unal motore destro, costringendo il comandante a interrompere immediatamente la manovra.

Il pilota, seguendo le procedure di sicurezza, ha fermato tutte le operazioni e ha riportato il velivolo al gate. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno fatto rientro in aeroporto in attesa di ulteriori comunicazioni.

La compagnia ha successivamente riprogrammato la partenza, fissando il nuovo decollo per le 13.15.

Nessuna conseguenza per i passeggeri e l’equipaggio, mentre sono in corso i controlli sul velivolo come previsto dai protocolli di sicurezza dopo un impatto con volatili.