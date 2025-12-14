Women for Progress 2026: il Salento accoglie l’undicesima edizione dell’evento internazionale dedicato a donne, innovazione e inclusione

TARANTO – Dal 29 maggio al 7 giugno 2026 il basso Salento ospiterà l’, evento internazionale che celebra i diritti umani, l’uguaglianza di genere, l’inclusione sociale e la sostenibilità.

Organizzato dall’Associazione Culturale In Progress di Taranto, Women for Progress rappresenta un percorso di incontri, dialogo e condivisione. Per dieci giorni, donne provenienti da tutto il mondo, insieme a istituzioni, associazioni e comunità locali, si confronteranno e condivideranno idee per costruire un futuro più equo e consapevole.

La base logistica dell’edizione 2026 sarà il Messapia Hotel & Resort, che ospiterà le delegazioni internazionali e i partecipanti. L’esperienza sarà arricchita dalla cucina dello chef Mirco Vigna, attenta alla qualità, al territorio e alla sostenibilità.

Durante la manifestazione sono previste attività culturali, eventi pubblici e iniziative di sensibilizzazione, che culmineranno nella finale mondiale di Miss Progress International, concorso che premia progetti e idee con impatto sociale, senza considerare l’aspetto estetico delle partecipanti.

Nata con l’obiettivo di dare voce alle azioni concrete delle donne, Women for Progress ha costruito nel tempo una rete internazionale di relazioni e collaborazioni, ottenendo importanti riconoscimenti e patrocini istituzionali. L’edizione 2026 si propone come un nuovo capitolo di questo percorso, unendo impegno sociale, partecipazione attiva e dialogo globale.

Per maggiori informazioni: www.womenforprogress.it