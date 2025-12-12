Swing natalizio a Palazzo delle Arti Beltrani: torna il Larry Franco Trio con “Larry Christmas and Happy New Swing”

Sabato 13 dicembre un concerto dal respiro internazionale per un Natale all’insegna del ritmo, della leggerezza e della convivialità

Prosegue a Trani il ricco calendario della rassegna Le Vie del Natale 2025, promossa da Delle Arti Odv Ets con il patrocinio della Rete Musei di Puglia e con il sostegno della Città di Trani. Sabato 13 dicembre 2025, alle ore 20:30 (ingresso dalle 20:00), il Palazzo delle Arti Beltrani ospiterà il secondo appuntamento del Christmas Party, un evento che promette atmosfere scintillanti e un sound internazionale: “Larry Christmas and Happy New Swing” del Larry Franco Trio.

Dopo l’esordio con la “Musica italiana d’autore” della Tienamente Band, il cartellone accoglie tre grandi protagonisti dello swing italiano: Larry Franco (pianoforte e voce), Dee Dee Joy (voce e rullante) e Ilario De Marinis (contrabbasso). Il trio, già protagonista di applaudite serate al Beltrani, torna con un progetto che intreccia tradizione natalizia e freschezza jazzistica, giocato sull’intreccio delle due voci e su un impianto sonoro essenziale ed elegante, tipico dello swing degli anni ’40 e ’50.

Il repertorio attraversa i classici che hanno segnato l’immaginario musicale delle festività: Silent Night, Let It Snow, Amazing Grace, I’ll Be Home for Christmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Santa Claus Is Coming to Town, The Christmas Song, Sleigh Ride e molti altri evergreen, accanto al brano originale Buon Natale all’Italiana. La formula che caratterizza la formazione – due voci, pianoforte, contrabbasso e rullante suonato con le spazzole – restituisce un’atmosfera calda e senza tempo, evocando il mondo sonoro di Nat King Cole e dei grandi crooner americani.

Larry Franco, premiato “Best Jazz Singer 2008”, guida questo viaggio musicale con la sua cifra interpretativa raffinata, affiancato dalla versatilità di Dee Dee Joy, tra le rarissime “brushwoman” al mondo, e dal contrabbasso di Ilario De Marinis, musicista pugliese che ha collaborato anche con Chet Baker. Il concerto si concluderà con una degustazione di prodotti tipici dell’Azienda Agricola Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, offrendo un’ulteriore occasione di convivialità e valorizzazione del territorio.

La rassegna proseguirà sabato 20 dicembre con il Michele Liso Trio e “Isabèl”, un viaggio tra musica classica, flamenco e world music. Il 27 dicembre sarà la volta del Mino Lacirignola Trio con “The Christmas Songs in Jazz”, mentre il 3 gennaio il Pietro Verna Trio chiuderà il programma con “Naviganti”, un reading musicale che unisce poesia e note per salutare le festività.

Accanto ai concerti, le Vie del Natale animano la città con il Festival delle Bande Musicali, realizzato con la collaborazione di Nicola Fiore. Ogni domenica, dalle ore 11:00, le bande più rappresentative della Puglia attraversano le vie del centro in una parata che culmina nella storica Villa Comunale, dove la Cassa Armonica dedicata ad Astor Piazzolla diventa il fulcro della festa. Domenica 14 dicembre sarà protagonista la Grande Orchestra di Fiati “Enrico Annoscia” di Bari, diretta dal maestro Aiezza; seguiranno il Gran Concerto Bandistico “P. Serripierro” di Polignano (21 dicembre), la Banda Musicale Cittadina “Don Giovanni Cipriani” di Turi (28 dicembre) e, il 4 gennaio, lo storico Gran Concerto Bandistico “Biagio Abbate” di Bisceglie.

Le Vie del Natale trasformano Trani in una vetrina di eccellenze culturali e musicali, in un percorso diffuso pensato per coinvolgere cittadini, turisti e appassionati, riscoprendo tradizioni popolari e sonorità contemporanee in un clima di partecipazione collettiva.

I biglietti per “Larry Christmas and Happy New Swing” sono disponibili su Vivaticket e presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, aperto dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00). Il tagliando intero è di €15, ridotto soci €10, e comprende anche la visita al Museo prima del concerto.

Il programma completo del Natale al Palazzo delle Arti Beltrani è consultabile nella brochure digitale disponibile sul sito dell’ente. Per informazioni: 0883 500044, WhatsApp 392 3892767, info@palazzodelleartibeltrani.it.

In una città che si veste a festa, il Natale a Trani si conferma un viaggio fatto di musica, tradizione e emozioni condivise, con il Palazzo delle Arti Beltrani come cuore pulsante di questa esperienza.



