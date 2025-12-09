WTA 125 Limoges: Pieri eliminata al primo turno, avanzano Vedder, Bassols Ribera, Barthel, Siskova, Kalinina e Bucsa
FRANCESCO LOIACONO - Inizia nel peggiore dei modi il torneo WTA 125 di Limoges per l’Italia: Jessica Pieri esce di scena al primo turno, travolta 6-1 6-0 dalla britannica Sonay Kartal. Nel primo set la giocatrice inglese fa la differenza con un servizio estremamente preciso, mentre nel secondo impone ritmo e profondità con il rovescio e i rapidi colpi da fondo campo, chiudendo il match senza concedere alcun game.
Negli altri incontri della giornata, l’olandese Eva Vedder supera 6-3 6-0 la francese Astrid Yan Foon, conquistando l’accesso al secondo turno. Avanza anche la spagnola Marina Bassols Ribera, che domina l’ucraina Veronika Podrez con un netto 6-0 6-2.
La tedesca Mona Barthel batte 6-3 6-4 la francese Diana Martynov, mentre la ceca Anna Siskova si impone 6-3 6-1 sulla spagnola Aliona Bolsova. Successo agevole anche per l’ucraina Anhelina Kalinina, che elimina Kathinka Von Deichmann del Liechtenstein con un doppio 6-2.
Chiude il programma la vittoria della spagnola Cristina Bucsa, che supera 6-4 6-0 la serba Teodora Kostovic, accedendo così al turno successivo.