WTA 125 Limoges, primo turno: vincono Leonard, Lemaitre e Sevastova

FRANCESCO LOIACONO
- Nel primo turno del torneo WTA 125 di Limoges, in Francia, Manon Leonard ha superato Marina Bassols Ribera con il punteggio di 7-5 6-4. La francese ha imposto il proprio servizio e, nel secondo set, ha sfruttato rovesci e colpi da fondo campo per ottenere il successo dopo un parziale equilibrato fino al 4-4.
Successo anche per la francese Tiphanie Lemaitre, che ha battuto 7-6 6-2 la connazionale Oceane Dodin. La lettone Anastasija Sevastova ha prevalso sulla ceca Barbora Krejcikova, costretta al ritiro nel terzo set per un infortunio muscolare sull’1-0 per Sevastova, dopo aver vinto 6-4 il primo set e perso 3-6 il secondo.
Tra le altre vittorie: Anna Siskova ha superato 5-7 6-2 6-2 l’andorrana Victoria Kasintseva, Anna Lena Friedsam ha battuto 6-3 6-2 la polacca Katarzyna Kawa, mentre Gabriela Knutson ha avuto la meglio su Alina Charaeva 6-2 6-7 6-4.