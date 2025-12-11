WTA 125 Limoges, primo turno: vincono Leonard, Lemaitre e Sevastova

Successo anche per la francese Tiphanie Lemaitre, che ha battuto 7-6 6-2 la connazionale Oceane Dodin. La lettone Anastasija Sevastova ha prevalso sulla ceca Barbora Krejcikova, costretta al ritiro nel terzo set per un infortunio muscolare sull’1-0 per Sevastova, dopo aver vinto 6-4 il primo set e perso 3-6 il secondo.

Tra le altre vittorie: Anna Siskova ha superato 5-7 6-2 6-2 l’andorrana Victoria Kasintseva, Anna Lena Friedsam ha battuto 6-3 6-2 la polacca Katarzyna Kawa, mentre Gabriela Knutson ha avuto la meglio su Alina Charaeva 6-2 6-7 6-4.