Serie A, Lecce-Pisa: salentini cercano il riscatto contro i toscani in lotta per non retrocedere

Domani alle 20:45 il Lecce affronterà il Pisa al “Via del Mare” nella quindicesima giornata di andata di Serie A. I salentini, reduci dalla sconfitta 2-0 sul campo della Cremonese, cercano punti preziosi per avvicinarsi alla salvezza, mentre i toscani, ultimi in classifica, vogliono interrompere la striscia negativa dopo la sconfitta 0-1 contro il Parma.

L’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà rinunciare agli infortunati Gaby Jean e Marchwinski. Sulle fasce agiranno Berisha e Coulibaly, con Pierotti come regista e Stulic e Banda in attacco. Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, non potrà contare su Nzola, squalificato; Aebischer e Leris saranno sugli esterni, Angori trequartista, Meister e Moreo in avanti.

Arbitrerà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Nell’ultimo precedente in Serie A a Lecce, il 3 febbraio 1991, il match terminò 1-1: Benedetti portò in vantaggio i salentini al 22’ del primo tempo, mentre Calori pareggiò per il Pisa al 24’ della ripresa.