WTA 125 Limoges, trionfo di Anhelina Kalinina: battuta Jacquemot in tre set

a conquistare il titolo del, in Francia. La tennista ucraina si è imposta in finale sulla padrona di casacon il punteggio di, al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi spettacolari.

Nel primo set Kalinina ha fatto la differenza grazie a un servizio solido e preciso, riuscendo a prendere il controllo degli scambi. La reazione di Jacquemot è arrivata nel secondo parziale, dove la francese ha saputo variare il gioco con efficaci pallonetti, riportando il match in parità.

Il terzo set è stato caratterizzato da grande equilibrio fino al 5-5, quando l’ucraina ha alzato il ritmo con rovesci incisivi e colpi rapidi da fondo campo, conquistando il successo finale.

In semifinale, Kalinina aveva superato la spagnola Cristina Bucsa per 6-4 6-3, mentre Jacquemot aveva avuto la meglio sulla tedesca Anna Lena Friedsam con il punteggio di 6-2 2-6 7-5.

Nel doppio, il titolo è andato alla coppia formata dalla cinese Shuai Zhang e dalla spagnola Cristina Bucsa, vittoriose in finale per 6-3 6-1 sulle francesi Elsa Jacquemot e Jessika Ponchet.