Il gol pugliese più bello dell’ultima giornata? Arriva da Palmariggi e lo mette a segno un difensore, Francesco Neco

– Tra le tante reti realizzate nel fine settimana calcistico pugliese, ce n’è una che spicca per qualità tecnica ed esecuzione. Arriva dalla Terza Categoria Pugliese – girone unico Maglie – ed è firmato dal difensore Francesco Neco con la maglia dell’, realizzato nellagiornata del campionato di Terza Categoria di Puglia – Girone Maglie, nella sfida contro la Choriana.

https://www.youtube.com/shorts/NmpqyeaJc0U

L’azione nasce da un calcio di punizione a favore dell’USD Palmariggi, respinto di testa dalla difesa avversaria. Il pallone esce dall’area e arriva sui piedi del difensore salentino Francesco Neco – ribattezzato sul web “Neco Paz” – che, da fuori area, coordina il corpo con tempismo perfetto e colpisce al volo con una conclusione di rara eleganza. Il gesto tecnico, per pulizia e coordinazione, ricorda la celebre volée di Marco Van Basten contro l’URSS nella finale dell’Europeo 1988: una soluzione istintiva, potente e precisa che si infila non sotto l’incrocio, ma sul secondo palo, senza lasciare scampo al portiere della Choriana.

Un gol che non è solo bello da vedere, ma anche carico di significati. Per Neco si tratta infatti del primo centro stagionale, un gol che pesa anche in ottica classifica. Con questo successo, l’USD Palmariggi continua la propria corsa nelle zone alte del girone, mantenendo nel mirino la Virtus Neviano, capolista distante appena tre punti. Un distacco minimo che lascia aperti tutti gli scenari in vista del prosieguo del campionato.

La prodezza di Francesco Neco entra così di diritto tra le reti più belle viste in questa ultima giornata nei campionati dilettantistici pugliesi.