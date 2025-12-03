WTA 125 Quito: Colmegna e Cherubini avanzano al secondo turno

– Primo turno scoppiettante al torneo WTA 125 di Quito, dove le azzurre Martina Colmegna e Diletta Cherubini hanno conquistato il passaggio al secondo turno.

Martina Colmegna ha superato l’ecuadoregna Marie Elise Casares con il punteggio di 7-6, 6-3, mostrando grande concentrazione nei momenti chiave del match. Diletta Cherubini ha invece dominato la sua avversaria, la locale Monica Gallegos, con un perentorio 6-0, 6-0, confermandosi una delle protagoniste da tenere d’occhio nel torneo.

Tra gli altri incontri del primo turno, la slovena Polonia Hercog ha battuto 7-6, 4-6, 6-3 la spagnola Sara Sorribes Tormo, mentre la francese Leolia Jeanjean ha superato 6-1, 6-2 l’olandese Eva Vedder. La burundese Sara Nahimana ha vinto 6-3, 6-2 contro l’ecuadoregna Valentina Vargas, e la russa Anastasia Zolotareva ha conquistato un netto 6-0, 6-0 contro la spagnola Alicia Alvarez.

L’argentina Luisina Giovannini ha avuto la meglio sulla colombiana Valentina Mediorreal per 3-6, 6-2, 6-3, mentre l’americana Elvina Kalieva ha battuto la rumena Miriam Bulgaru 6-3, 6-3. Infine, l’ucraina Valeriya Strakhova ha sconfitto 6-0, 6-2 l’ecuadoregna Tania Varela.

Il torneo prosegue con il secondo turno, dove le nostre azzurre cercheranno di confermare il buon momento e continuare la corsa verso le fasi decisive della competizione.