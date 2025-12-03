Il portiere Falcone del Lecce ha parato per la prima volta un rigore in casa in Serie A





Falcone, che è il capitano del Lecce, si è confermato un para rigori. Infatti, parò un rigore due stagioni fa a Gytkyaer del Monza all’ “U-Power Stadium” e a Lukaku della Roma all’ “Olimpico”. Nella sua carriera ha giocato nella Sampdoria, nel Cosenza, nella Lucchese, nel Gavorrano, nel Bassano, nel Livorno, nel Savona, nel Como, nella Sampdoria Under 19, nel settore giovanile della Sampdoria e nella Vigor Perconti.





Falcone potrà continuare a essere decisivo per il Lecce anche nella partita che i salentini giocheranno domenica 7 dicembre alle 12,30 contro la Cremonese allo “Zini” nella quattordicesima giornata di andata di Serie A. L’ obiettivo del Lecce in questo campionato sarà cercare di ottenere la salvezza.

Il portiere Wladimiro Falcone del Lecce ha parato per la prima volta un rigore in casa cioè al “Via del Mare” in Serie A. E’ successo nel secondo tempo, al 91’, quando ha respinto con le mani il rigore calciato da Asllani del Torino concesso per un fallo di Tete Morente su Coco. E’ stata una parata decisiva quella di Falcone sul 2-1 per i salentini. Infatti il Lecce è riuscito a prevalere 2-1 sul Torino nella tredicesima giornata di Serie A.