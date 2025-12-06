WTA 125 Quito: Udvardy, Erjavec e Papamichail avanzano al terzo turno

Prosegue il torneo WTA 125 sulla terra battuta di Quito con interessanti sfide sia nel singolare che nel doppio.

Nel singolare, l’ungherese Panna Udvardy ha superato la ceca Laura Samson con il punteggio di 6-1, 7-6, qualificandosi per il terzo turno. Dopo un primo set dominato grazie a un servizio preciso, Udvardy ha dovuto lottare nel secondo set, risolto al tie-break grazie a colpi veloci e un rovescio efficace.

Avanzano anche Veronika Erjavec, che ha battuto la brasiliana Laura Pigossi 7-5, 6-2, e la greca Despoina Papamichail, vittoriosa 7-6, 7-5 sulla russa Anastasia Zolotareva.

Doppio: Strakhova/Tikhonova e Akli/Fossa Huergo in terzo turno

Nel doppio, l’ucraina Valeriya Strakhova e la russa Anastasija Tikhonova hanno dominato l’incontro contro l’americana Varvara Lepchenko e la ceca Laura Samson con un netto 6-2, 6-1, conquistando il terzo turno.

Successo anche per l’americana Ayana Akli e l’argentina Nicole Fossa Huergo, che hanno superato le locali Marie Elise Casares e Tania Varela per 6-0, 6-3.

Il torneo continua a offrire spettacolo e sorprese sulle alture di Quito, con il terzo turno che si preannuncia avvincente sia in singolare che in doppio.