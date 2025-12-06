Serie A: domani Lecce-Cremonese allo “Zini”

FRANCESCO LOIACONO – Si apre domani allela quattordicesima giornata di andata di Serie A con la sfida traallo stadio. I salentini arrivano al match dopo la vittoria peral “Via del Mare” e puntano a un nuovo successo per fare un passo avanti importante verso la salvezza.

La Cremonese, reduce dal successo 3-1 sul Bologna al “Dall’Ara”, cercherà di confermarsi al decimo posto in classifica.

Formazioni e assenze

Per il Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare a Pierret, Gaby Jean e Perez per infortunio. Gli esterni saranno Coulibaly e Berisha, mentre Pierotti agirà da regista. In attacco spazio a Stulic e Banda.

Nella Cremonese, il tecnico Davide Nicola non potrà contare su Collocolo e Faye per problemi muscolari. Sulle fasce giocheranno Payero e Bondo, con Vandeputte trequartista e la coppia offensiva composta da Vardy e Bonazzoli.

Arbitro e precedenti

Dirigerà l’incontro Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. L’ultimo precedente in Serie A a Cremona risale al 4 febbraio 2023, quando il Lecce si impose 2-0: decisivi nel secondo tempo Baschirotto al 13’ e Strefezza al 24’.