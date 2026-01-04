4° report 2026 Arpal Puglia, al via i Recruiting Day di Arpal Puglia: il primo a Lecce



Questa settimana dà il via ai Recruiting Day 2026 dell'Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Il primo si terrà giovedì 29 gennaio presso il Centro per l'impiego di Lecce insieme a Manpower onsite. Le selezioni tramite colloqui si terranno dalle ore 15 alle 17, presso gli uffici in viale Giovanni Paolo II, 3. Le posizioni aperte sono diverse: cinque addetti operatori Call Center Inbound, due addetti al testing, due addetti al taglio laser, cinque saldatori a filo continuo, cinque addetti al montaggio, cinque operatori CNC (leggi il dettaglio delle offerte a pagina 37 e 58 del report).





Per candidarsi, sono richiesti il possesso di diploma di scuola superiore e pregressa esperienza nella mansione, oltre a buone competenze tecniche specifiche, capacità relazionali e disponibilità a lavorare su turni, a seconda della posizione.





La partecipazione è riservata esclusivamente a coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il 28 gennaio tramite il portale regionale Lavoro per Te Puglia. In sede di colloquio si consiglia di presentarsi muniti di curriculum vitae. I residenti o domiciliati fuori regione potranno prenotare un colloquio online, da concordare inviando mail a ido.lecce@arpal.regione.puglia.it.





Il secondo recruiting day dell’anno sarà, invece, dedicato ai settori informatico e amministrativo e si terrà giovedì 5 febbraio 2026, dalle ore 15 alle 17, presso il Centro per l’impiego di Poggiardo, in Via Francesco Antonio Astore, 32. Il terzo recruiting day, invece, è in programma presso il Centro per l’Impiego di Nardò il 12 febbraio e sarà incentrato sul settore tessile-abbigliamento-calzaturiero.





Tutti i Recruiting Day offriranno anche la possibilità ai residenti o domiciliati fuori regione di prenotare colloqui da remoto: è un’applicazione pratica da parte di Arpal Puglia della strategia #mareAsinistra della Regione Puglia, volta alla valorizzazione e al rientro dei talenti nella nostra regione.





Il report settimanale delle offerte di lavoro





Il 4° Report 2026 di ARPAL Puglia propone complessivamente 122 offerte lavorative per un totale di 385 posizioni aperte. Il settore che si afferma al primo posto con 106 posti di lavoro disponibili è quello turistico seguito dal comparto agroalimentare con 66 posti offerti. Nel comparto sanitario e dei servizi alla persona si registra un numero significativo di posizioni aperte con 39 disponibilità. Seguono il settore delle costruzioni e installazione impianti con 37 offerte, il settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) con 34 posti disponibili, il metalmeccanico con 26 posti. Nel settore del commercio si confermano 16 offerte e nell’industria del legno si propongono 15 possibilità al pari del settore delle telecomunicazioni. Il settore amministrativo e informatico ne offre undici e a seguire il settore riparazione veicoli e trasporti ne offre nove, nel settore bellezza e benessere tre posti disponibili. Per il Collocamento Mirato, sono una posizione riservata agli iscritti alle categorie protette art.18 e una per gli iscritti alle liste speciali art.1. Il report segnala, inoltre, sei tirocini formativi attivi e una serie di proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse attraverso la rete EURES che sostiene la mobilità professionale a livello europeo.