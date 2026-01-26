Grottaglie, Festa Patronale di San Ciro: dai giostrai un gesto di attenzione per le famiglie



I biglietti donati ai Servizi Sociali saranno destinati alle Caritas del territorio





GROTTAGLIE (TA) - In occasione della Festa Patronale di San Ciro, l’Amministrazione Comunale desidera ringraziare i giostrai presenti sul territorio, che anche quest’anno hanno rinnovato un gesto di sensibilità e vicinanza verso le persone e le famiglie più fragili.





Come avviene ormai da tradizione, infatti, i giostrai hanno scelto di donare ai Servizi Sociali comunali un numero di biglietti gratuiti o a tariffa ridotta, con l’obiettivo di permettere anche a bambini e bambine provenienti da nuclei familiari in difficoltà economica di vivere pienamente il clima della festa, partecipare alle giostre e condividere momenti di spensieratezza.





Per l’edizione 2026, in considerazione del lavoro di rete e collaborazione che l’Assessorato sta portando avanti con le realtà solidali del territorio, si è scelto di destinare i biglietti donati ai Servizi Sociali alle Caritas della Madonna del Carmine, della Chiesa Madre e della Madonna delle Grazie, realtà che quotidianamente accolgono bisogni spesso silenziosi e rappresentano un riferimento prezioso per molte famiglie. La consegna alle Caritas consentirà di far pervenire i biglietti, alle famiglie già seguite dalle stesse, con attenzione e discrezione a chi vive condizioni di fragilità, garantendo che questo gesto possa raggiungere davvero chi ne ha più bisogno.





Si precisa inoltre che, come ogni anno, una parte dei biglietti omaggio viene distribuita direttamente dai giostrai anche ad altri enti e soggetti del territorio, secondo modalità e criteri che non rientrano nelle competenze dell’Amministrazione comunale. Pertanto, l’Amministrazione può rispondere unicamente dei biglietti formalmente consegnati ai Servizi Sociali e da questi destinati alle Caritas, avendo piena certezza che verranno distribuiti alle famiglie più fragili.





Un’iniziativa che, pur nella sua semplicità, assume un valore importante: perché la festa patronale è un momento identitario e collettivo, che deve parlare anche di inclusione e di attenzione concreta verso chi attraversa un tempo difficile.





L’Assessorato alle politiche sociali e della famiglia e tutta l’Amministrazione comunale rinnova quindi il proprio ringraziamento ai giostrai per la disponibilità dimostrata e alle Caritas del territorio per l’impegno costante e la collaborazione quotidiana a supporto delle fragilità.