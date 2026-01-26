“Otello” con Giacomo Giorgio e Giorgio Pasotti al Teatro Orfeo: spettacolo anticipato al 9 febbraio

TARANTO – La tragedia più intensa di, “Otello”, arriva allunedì 9 febbraio alle ore 21. La rappresentazione, inizialmente prevista per il 10 febbraio, è stata anticipata di un giorno. I possessori dei biglietti potranno utilizzarli mantenendo il posto originariamente acquistato.

L’adattamento di Dacia Maraini porta in scena un cast d’eccezione composto da Giacomo Giorgio, Giorgio Pasotti, Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni, Salvatore Rancatore, Andrea Papale e Dalia Aly.

La tragedia si apre con il celebre lamento: “E tu… come sei pallida! e stanca, e muta, e bella… Desdemona!… Ah… morta! morta! morta!”, simbolo del dramma che si consuma tra gelosia, pregiudizi e passioni incontrollabili. Desdemona, giovane donna libera e coraggiosa nelle proprie scelte, e Otello, il “moro” valoroso ma fragile, incarnano un amore destinato a confrontarsi con i limiti della fiducia e della gelosia.

Giorgio Pasotti, a capo del progetto artistico, sottolinea la tragica attualità del testo: “Dopo cinque secoli, quest’opera ci mette ancora di fronte a una realtà malata e incattivita. L’Otello è tragicamente attuale.” L’adattamento di Maraini esplora temi universali come la violenza, il possesso e l’errore umano che si tramuta in delitto.

Nel ruolo di Otello, Giacomo Giorgio, noto al grande pubblico per “Mare fuori”, interpreta con profondità la vulnerabilità e la complessità del personaggio, continuando a interrogare le coscienze, in particolare quelle dei più giovani.

La rappresentazione fa parte della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con il supporto di ITS Mobilità Academy.

Abbonamenti:

Platea e Prima Galleria: € 420

Seconda Galleria e Platea Laterale: € 350

Terza Galleria: € 300



