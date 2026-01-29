50 anni del Liceo Socrate: Canfora e Caputo dialogano su “Socrate al Socrate”

BARI - Proseguono le celebrazioni per il 50° anniversario del Liceo Socrate, dopo gli appuntamenti del 21 ottobre e del 12 dicembre 2025. Un nuovo momento di riflessione e condivisione è in programma, alle, nell’Auditorium della sede centrale dell’istituto.

Ospiti dell’incontro saranno Luciano Canfora, professore emerito di Filologia greca e latina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e Annalisa Caputo, professoressa ordinaria di Ermeneutica filosofica dello stesso Ateneo, che dialogheranno sul tema “Socrate al Socrate”. Un confronto pensato per intrecciare il pensiero classico con l’attualità, nel segno della figura di Socrate e del suo valore formativo e culturale.

L’iniziativa sarà presentata dalla prof.ssa Mariangela Martino e moderata dalle docenti Maria Anna Eugenia Lagioia e Annamaria Mercante, in un contesto che intende coinvolgere studenti, docenti ed ex alunni, ma anche la cittadinanza.

In occasione dell’evento, al piano interrato della scuola sarà inoltre possibile visitare la mostra “Tutti in scena – Viaggio nei 25 anni del laboratorio di teatro del Liceo”, a cura di Marilisa Modugno e Rossella Ramunni, un percorso espositivo che ripercorre un quarto di secolo di attività teatrale come esperienza educativa e culturale centrale nella storia dell’istituto.

Le celebrazioni del cinquantennale del Liceo Socrate si confermano così non solo come un anniversario simbolico, ma come un’occasione viva di dialogo tra saperi, generazioni e linguaggi, nel solco della tradizione umanistica che da sempre caratterizza la scuola.