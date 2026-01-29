Note di Cantiere: Alberto Di Leone Quartet in concerto con omaggio a Ennio Morricone

BARI - Venerdì 30 gennaio via Argiro si trasforma ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto grazie a, la rassegna di concerti gratuiti promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture. L’iniziativa, avviata lo scorso 2 dicembre e curata artisticamente da Francesca Leone e Roberto Ottaviano, punta a restituire vita e partecipazione a uno dei luoghi simbolo della città, trasformando il cantiere in uno spazio di incontro culturale e sociale.

Il penultimo appuntamento della rassegna è in programma alle ore 18.30 con l’Alberto Di Leone Quartet, protagonista del concerto “C’era una volta Ennio Morricone”. Un omaggio sentito e originale al grande compositore italiano, attraverso una rilettura in chiave jazz di alcune delle sue colonne sonore più celebri. Le melodie immortali di Morricone vengono reinterpretate con eleganza e creatività, mantenendo intatta la loro intensità emotiva ma arricchendole di nuove sfumature sonore.

Sul palco Alberto Di Leone alla tromba e al flicorno, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e basso elettrico e Maurizio Lampugnani alle percussioni: un quartetto affiatato che propone un viaggio musicale capace di evocare immagini, atmosfere e ricordi legati al grande cinema italiano e internazionale.

Note di Cantiere nasce con l’obiettivo di trasformare i lavori in corso in un’occasione di rigenerazione urbana, sostenendo al tempo stesso le attività commerciali della zona e valorizzando via Argiro come luogo di cultura e condivisione. Il prossimo e ultimo appuntamento della rassegna è previsto per venerdì 6 febbraio con il Giuseppe Venezia Quartet.

I concerti sono gratuiti e iniziano alle ore 18.30. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Puglia Culture.