A Bitonto il ciclo di incontri “Famiglie in equilibrio. Vivere bene con meno”
Quattro appuntamenti formativi per supportare le famiglie nella gestione delle risorse economiche e del tempo, promossi da cooperativa Eughenia e polo “Il Faro”
BITONTO - Prende il via a Bitonto il percorso formativo «Famiglie in equilibrio. Vivere bene con meno», un ciclo di incontri dedicato alla gestione consapevole delle risorse economiche e del tempo familiare, promosso con il patrocinio del Comune di Bitonto e organizzato dalla società cooperativa sociale Eughenia – Onlus, in collaborazione con il Centro Servizi per le Famiglie e con il Polo di Ascolto, Sostegno psicopedagogico, Mediazione e Consulenze “Il Faro”.
Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti pratici e strategie concrete per aiutare le famiglie a migliorare il proprio benessere quotidiano, imparando a ottimizzare le risorse disponibili, ridurre gli sprechi di tempo e risorse e ritrovare un equilibrio tra esigenze economiche, relazioni e tempi di vita.
Il calendario degli appuntamenti prevede quattro incontri, in programma il 22 gennaio, il 19 febbraio, il 19 marzo e il 16 aprile 2026, sempre dalle 10 alle 12, nella sede della cooperativa Eughenia e del polo “Il Faro”, all’interno dell’ex Istituto Maria Cristina di Savoia, a Bitonto.
Durante gli incontri saranno affrontati temi legati alla gestione del bilancio familiare, alla pianificazione delle spese, all’organizzazione del tempo e alla valorizzazione delle risorse personali e familiari, con un approccio accessibile e orientato alla quotidianità.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, chiamare al 3207851511 o scrivere all’indirizzo e-mail psc-eughenia@libero.it.
Tags: Eventi