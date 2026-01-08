Primo provvedimento di Decaro: via al piano per ridurre le liste d’attesa in sanità

BARI – Il neo presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha pronto il suo primo provvedimento, annunciato già nei giorni scorsi, volto all’abbattimento delle liste d’attesa nel settore sanitario. Il documento sarà approvato nelle prossime ore, al termine di una riunione tenuta oggi in presidenza, e segna l’avvio di un piano sperimentale destinato a coinvolgere tutte le Asl pugliesi.

Entro il 1° febbraio, le aziende sanitarie locali dovranno presentare al governatore i piani operativi da attuare nei propri territori, entro 15 giorni dall’approvazione del provvedimento. L’obiettivo è garantire un’accelerazione significativa nella fruizione di prestazioni specialistiche e diagnostiche.

Tra le principali misure previste, la possibilità per gli ambulatori specialistici di prolungare l’apertura anche nei fine settimana e fino alle ore 23 durante i giorni feriali. Le Asl avranno inoltre il compito di monitorare sia le attività professionali istituzionali sia quelle in regime di intramoenia: eventuali violazioni comporteranno sanzioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell’attività intramuraria.

Particolare attenzione sarà riservata anche all’appropriatezza delle prescrizioni mediche, con controlli mirati per evitare abusi o prestazioni non necessarie.

Con questo provvedimento, Decaro intende dare un segnale concreto ai cittadini e rilanciare la capacità della sanità pugliese di garantire tempi di attesa più rapidi e servizi più efficienti.