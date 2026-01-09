Calciomercato Lecce, interesse per Franco Tongya: possibile trattativa con il Genclerbirligi

- Il Lecce guarda al centrocampo e mette nel mirino Franco Tongya, attualmente in forza al Genclerbirligi. Il club salentino segue con attenzione il profilo del calciatore, che in questa stagione ha collezionato 12 presenze nel campionato di Serie A turca con la formazione di Ankara.

Nei prossimi giorni il responsabile dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, insieme al presidente Saverio Sticchi Damiani, avvierà i contatti con i dirigenti del Genclerbirligi per valutare la possibilità di portare Tongya in Salento. L’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito o, in alternativa, a titolo definitivo.

Classe 2002, Tongya vanta un percorso ricco di esperienze nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha militato nelle formazioni Under 17, Under 19 e Under 23 bianconere, oltre ad aver giocato nella squadra B del Marsiglia. In carriera ha indossato anche le maglie di Salernitana, Odense BK e Aek Larnaca, accumulando esperienza in diversi campionati europei.

A livello internazionale, il centrocampista ha vestito la maglia della Nazionale italiana Under 21 in cinque occasioni e quella dell’Under 20 in sette gare, confermando un profilo di prospettiva e già abituato a contesti competitivi.

L’eventuale arrivo di Tongya rientrerebbe nella strategia del Lecce di rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione, con l’obiettivo prioritario di conquistare la salvezza nel campionato di Serie A.