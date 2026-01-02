A Castellana Grotte torna la magia de I Fanòve e della Festa di Maria SS. della Vetrana

CASTELLANA GROTTE - L’Castellana Grotte si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi dell’inverno pugliese: la tradizionale festa dein onore di. La manifestazione trae origine dal, quando la Vergine, secondo la tradizione locale, liberò la città dalla devastante peste che colpiva la regione.

La sera dell’11 gennaio le strade, le piazze e i borghi cittadini si accendono di decine di falò, le Fanòve, simbolo di purificazione e gratitudine. Al calore delle fiamme si intrecciano canti popolari, momenti di convivialità e degustazioni di specialità locali, tra taralli, fave abbrustolite, vino e altri prodotti tipici pugliesi.

Il 12 gennaio la festa prosegue con il giro della banda musicale per le vie della città e alle 18 con la solenne Celebrazione Eucaristica presso il Santuario Madonna della Vetrana. La processione del simulacro della Madonna, che attraversa la città fino alla Chiesa Madre di San Leone Magno, viene accompagnata dai fedeli con candele e devozione, un momento che unisce comunità e tradizione.

Le celebrazioni continuano per tutta la settimana con ulteriori momenti di preghiera e devozione, con appuntamenti previsti anche il 16, 18 e 25 gennaio, mantenendo vivo il legame tra la città e il proprio patrimonio spirituale e culturale.

Un’occasione imperdibile per scoprire la storia, i riti e i sapori della Puglia più autentica, immersi in un’atmosfera di fede, comunità e calore popolare.