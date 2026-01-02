Bari, la Basilica di San Nicola sotto attacco dei botti di Capodanno: l’appello del rettore

BARI - Padre, rettore della Basilica di San Nicola di Bari, ha lanciato un appello sui social per denunciare l’uso improprio dei fuochi pirotecnici durante i festeggiamenti di Capodanno in

“Più che chiedere se siete a conoscenza che è vietato l’uso dei fuochi pirotecnici a pochi metri dai monumenti storici, desidero ricordare a voi giovani che ne avete fatto uso la notte di Capodanno – scrive padre Distante – la Chiesa di San Gregorio e la Basilica di San Nicola hanno segnato la storia di tutto il secondo millennio e un quarto di secolo di questo terzo millennio della Città di Bari. L’impatto dei botti non solo può recare danni strutturali, ma soprattutto può compromettere alcune opere d’arte fragili, come il portale centrale della facciata e il soffitto ligneo interno”.

Il rettore conclude con un appello alla responsabilità collettiva: “La Basilica è di tutti. È casa nostra. Amiamola, rispettiamola, salvaguardiamola”.

Un messaggio chiaro, volto a sensibilizzare cittadini e visitatori sul rispetto del patrimonio artistico e religioso della città, e a ricordare quanto la conservazione dei luoghi storici sia responsabilità di tutti.