A scuola quattro nuovi percorsi '4+2' per trovare subito lavoro nel Salento



Il Ministero ha approvato tutti e quattro i progetti presentati dal "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce. Preside Antonucci: "Così colmiamo il gap che esiste tra i bisogni delle aziende del territorio e i diplomati"





LECCE - Ha avuto luogo questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei quattro nuovi percorsi di Filiera Formativa Tecnologico-Professionale "4+2" proposti dall’Istituto "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce e approvati pochi giorni fa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le nuove filiere formative son state fortemente volute e sostenute dal Ministro Giuseppe Valditara e i quattro nuovi percorsi presentati stamattina sono stati opportunamente studiati dalla scuola leccese con l’obiettivo primario di colmare il grande gap che esiste tra le professionalità più richieste dalle aziende del territorio e la specifica preparazione e formazione dei giovani in cerca di lavoro.





Durante la conferenza stampa, che si è tenuta presso la sede "Costa", il Dirigente della scuola, Paolo Antonucci, ha inizialmente ringraziato di cuore tutti i partner dei progetti (ITS Academy, centri di formazione, aziende, associazioni) i quali, oltre a dare la massima disponibilità e a dimostrare un vivo interesse, hanno anche contribuito notevolmente alla profilazione delle figure professionali di cui il territorio ha più bisogno, parliamo di: Esperti di Informatica, Esperti di Manutenzione e Assistenza Tecnica, Esperti di Mediazione Socio-Sanitarie e Esperti di E-Commerce, Amministrazione e Logistica aziendale.





«In risposta all’attuale scenario lavorativo – ha spiegato il dirigente Paolo Antonucci – il nostro Istituto ha configurato un ecosistema educativo verticale basato sul modello 4+2, che integra istruzione tecnica e terziaria (ITS Academy) per colmare il divario tra scuola e impresa. L'obiettivo strategico si articola su tre pilastri fondamentali:

1. Occupazione e Professionalità nell’Orizzonte dei Vent'Anni: L’Istituto mira a garantire ai giovani non solo un impiego immediato, ma una carriera solida e duratura. Grazie alla partnership con vari ITS Academy (Apulia Digital, Mobilità, Cuccovillo, Pu.Ma.), i percorsi offrono una specializzazione terziaria in ambiti a prova di futuro come la Cybersecurity, la Data Science e la Logistica 4.0.;

2. Supporto alle Aziende nelle Sfide ad Alta Tecnologia: Le imprese necessitano di figure capaci di gestire la transizione digitale ed ecologica. L'Istituto risponde introducendo moduli didattici tenuti direttamente da esperti del settore imprenditoriale tramite contratti di prestazione d'opera. Questo assicura che l'offerta formativa sia costantemente allineata all'evolversi di tecnologie critiche come l'Intelligenza Artificiale, l'IoT industriale e la manutenzione predittiva, supportando la competitività delle aziende locali.

3. Un Nuovo Contributo al Welfare e alla Qualità dell'Assistenza: Consapevole che i servizi alle persone rappresenteranno oltre il 30% del fabbisogno occupazionale futuro, l'Istituto propone un percorso specifico nel settore Socio-Sanitario. L'obiettivo è fornire un welfare di qualità differente rispetto al passato, formando operatori capaci di utilizzare strumenti digitali per la teleassistenza, cartelle cliniche elettroniche e ausili tecnologici personalizzati per la cura degli anziani e delle persone fragili.

Attraverso questa filiera integrata, l'Istituto Galilei-Costa-Scarambone non si limita a istruire, ma agisce come nodo strategico per lo sviluppo locale, trasformando le criticità del report Unioncamere in opportunità concrete per la nuova generazione e per il tessuto produttivo salentino».





La parola è poi passata a Bernardo Monticelli Cuggiò, presidente del Consiglio Comunale di Lecce, il quale ha riferito quanto l’Amministrazione comunale fosse contenta e orgogliosa dei quattro progetti approvati dal MIM, assicurando la scuola che è sempre al suo fianco quando si tratta di occuparsi e preoccuparsi del futuro dei suoi giovani.





Simona Manca, consigliere guiridico del Ministro Valditara, non è potuta essere presente per impegni istituzionali ma ha tenuto ad inviare una nota in cui asserisce: "Questa riforma, fortemente voluta dal Ministro Valditara, è strategica per il sistema scolastico italiano e per i giovani in quanto incrementa le opportunità di lavoro e migliora la qualità della formazione di quei ragazzi che desiderano entrare presto nel mondo del lavoro. Da salentina, sono molto orgogliosa che l'Istituto "Galilei-Costa-Scarambone" abbia visto approvare tutti e quattro i progetti presentati, sono infatti poche le scuole in Italia che hanno sviluppato una progettualità così ricca e ben articolata".





Tutti e quattro i nuovi percorsi saranno avviati il prossimo anno scolastico 2026/27, pertanto tutte le ragazze ed i ragazzi, insieme alle proprie famiglie, che desiderano partecipare a questo nuovo e concreto assetto di scuola, hanno tempo sino al 14 febbraio pv per iscriversi. È vero che si chiama "filiera", è vero che i nuovi percorsi quadriennali sono "agganciati" a due successivi anni da svolgersi presso un ITS Academy, ma è importante sapere che gli studenti non sono assolutamente vincolati in tal senso. Tutti gli studenti, una volta diplomati dopo i quattro anni di corso, possono liberamente scegliere di iscriversi all’università, di iniziare a lavorare, di fare domanda presso le forze armate o, naturalmente, decidere di continuare nella filiera e conseguire dopo due anni di formazione e tirocinio presso un ITS Academy, la qualifica specialistica per poi iniziare a lavorare nel settore prescelto.





Questi i nuovi percorsi presentati:





Manutenzione e Assistenza Tecnica – con i partner: Fondazione ITS Academy "Antonio Cuccovillo", AFORISMA e Edison – Scuola dei Mestieri dell’Energia, Associazione Fo.Ri.S. - Formazione Ricerca e Sviluppo e le aziende Edison, Leo Costruzioni, Negro Giancarlo, e EnergEtica srl.

Sistemi Informativi Aziendali – con i partner: Fondazione ITS Academy "Apulia Digital", Arnia - Società Cooperativa Impresa Sociale e le aziende Forumlab, Links Management & Technology, Parsec 3.26.

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale – con i partner: Fondazione ITS Academy "PUMA – Puglia Marketing e Design", AFORISMA s.c., e le aziende: Auxilium, Arcobaleno S.C.S, Associazione Amici di Nico, Don Vittorio srl.

Amministrazione Finanza e Marketing – con i partner: Fondazione ITS Academy "Mobilità Ge.In.Logistic", Programma Sviluppo e l’azienda Deghi SpA.





Queste che seguono sono le dichiarazioni dei Partner.





Elisabetta Salvati, Presidente AFORISMA School of Future:





«L’approvazione del percorso 4+2 dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica presso l’Istituto Galilei–Costa–Scarambone rappresenta un passaggio strategico per la Scuola dei Mestieri dell’Energia. Con l’avvio dell'anno scolastico 2026/2027, Edison e AFORISMA rafforzano un modello che integra scuola, imprese e territorio, trasformando la formazione tecnica in una vera filiera di sviluppo. Questo progetto nasce da una rete consolidata di aziende – partner Edison e imprese del territorio – che investono insieme sulle competenze come leva industriale e occupazionale. È un percorso che offre ai giovani e alle famiglie una scelta chiara e qualificata: accesso diretto al lavoro e, allo stesso tempo, continuità formativa. È così che costruiamo valore duraturo per il territorio e per il sistema produttivo».





Giorgio Colombo, Direttore Divisione HR&ICT, Edison:





«Con lo sviluppo della "Scuola dei Mestieri" Edison investe nella formazione tecnico-professionale dei giovani professionisti del futuro creando i presupposti per offrire loro una concreta prospettiva di occupazione nella filiera dell’energia. Il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione di questo nuovo percorso di formazione tecnica-professionale nell’ambito della filiera 4+2 divenuta nel frattempo parte strutturale ordinamentale del sistema formativo nazionale, conferma il valore e la qualità dell’iniziativa avviata nel 2021 dall’azienda nel territorio pugliese in partnership con Aforisma e con il supporto di un numero crescente di imprese e delle istituzioni scolastiche e amministrative del territorio e rafforza ulteriormente la connessione della “Scuola dei Mestieri” con il nuovo sistema formativo nazionale e territoriale».





Manuele Zecca, CEO EnergEtica:





«EnergEtica è un’azienda che ha l’obiettivo di lavorare con il territorio e per il territorio, con lo scopo di trasformare l’energia rinnovabile in benessere economico, ambientale e sociale. Siamo consapevoli che il futuro dell'energia passi inevitabilmente dalla competenza. Sostenere dei percorsi di formazione tecnico-professionali, come il modello 4+2 dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica presso l’Istituto Galilei–Costa–Scarambone, ci permette di promuovere metodi di lavoro allineati alle reali esigenze del mercato, creando profili occupazionali pronti a navigare un mondo in costante evoluzione. La coerenza di questo impegno parte dall'interno: le stesse risorse di EnergEtica sono impegnate in percorsi di aggiornamento analoghi presso Aforisma, trasformando la visione aziendale in fatti tangibili e crescita professionale continua. Investire oggi sulla preparazione dei futuri professionisti significa gettare le basi per un'Italia più sana, libera e collaborativa, dove l'innovazione tecnologica e il capitale umano viaggiano alla stessa velocità».





Massimo Leo, Amministratore Leo Costruzioni SpA:





«Il percorso 4+2 di manutenzione e assistenza tecnica rappresenta una soluzione efficace per formare tecnici competenti, pronti al lavoro, capaci di adattarsi all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del mercato. Tale percorso rappresenta quindi un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e impresa, riducendo il gap tra formazione e lavoro. La Leo Costruzioni SpA ha scelto di aderire con convinzione al percorso 4+2 di Manutenzione e Assistenza Tecnica dell'Istituto Galilei-Costa-Scarambone perché ritiene che rappresenti una risposta concreta e moderna alle esigenze del mondo produttivo e del mercato del lavoro. Investire nella formazione tecnica significa investire nel futuro, sia per i giovani che per le aziende, che possono contare su figure professionali preparate e motivate. Il settore della manutenzione oggi richiede competenze tecniche solide, aggiornate e immediatamente applicabili: questo percorso è la risposta!».





ITS Academy Apulia Digital:





«Annunciamo con entusiasmo il lancio del nuovo percorso formativo integrato "4+2" con l'Istituto "Galilei-Costa-Scarambone", una filiera tecnologica d’eccellenza pensata per connettere in modo diretto la scuola superiore, l’alta specializzazione e il mondo del lavoro. Questa iniziativa, nata in linea con la recente riforma della filiera formativa tecnologico-professionale, permetterà agli studenti di approfondire sin dal primo anno scolastico le competenze più richieste dal mondo del lavoro nel settore delle tecnologie dell'informazione e dei dati, quali la cyber security, il cloud e l'AI».





Links Management and Technology:





«Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione del percorso formativo 4+2 in "Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione Sistemi Informativi Aziendali" presentato dall’Istituto Galilei-Costa-Scarambone. Crediamo fortemente nel valore di questa iniziativa, che rappresenta un’opportunità concreta per innovare il modello formativo e renderlo sempre più aderente alle reali esigenze del tessuto produttivo. Riteniamo che questo percorso possa contribuire in modo significativo a colmare il divario tra la formazione scolastica e le competenze effettivamente richieste dalle aziende, con l’obiettivo di avvicinare i giovani talenti non solo al mondo ICT, ma soprattutto al mondo del lavoro, preparandoli in maniera più consapevole, pratica e concreta alle sfide professionali che li attendono. La collaborazione tra scuola e impresa è, a nostro avviso, un elemento chiave per costruire percorsi di crescita efficaci, capaci di valorizzare le competenze di giovani studenti e studentesse e favorire un loro inserimento qualificato nel mercato del lavoro».





Arnia Società Cooperativa Impresa Sociale ETS:





«L’Ente Formativo ARNIA (con sedi su Lecce, Bari e Poggiardo), ha accolto con grande entusiasmo il partenariato con l’IISS "Galilei - Costa - Scarambone" e l’ITS Accademy Apulia Digital, per il nuovo percorso di studio dal momento che è un percorso innovativo ed al passo con i tempi. Siamo certi che susciterà grande interesse negli studenti e, quale Agenzia per il Lavoro accreditata, auspichiamo che possa raccogliere molte adesioni per le opportunità lavorative ed i notevoli sbocchi professionali che potrà offrire».





Forum Lab srl:





«Forum Lab Srl, Ente di Formazione accreditato presso la Regione Puglia e Agenzia per il Lavoro, con sedi a Lecce e Squinzano, considera questo nuovo percorso di studio una leva strategica per avvicinare concretamente scuola, alta formazione tecnica e mondo del lavoro. La collaborazione con l’IISS "Galilei – Costa – Scarambone" e con l’ITS Academy Apulia Digital rappresenta un’opportunità di grande valore per accompagnare gli studenti nello sviluppo di competenze realmente spendibili e coerenti con le trasformazioni in atto. Forum Lab aderisce con convinzione all’iniziativa e intende contribuire attivamente attraverso attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo, mettendo a sistema esperienza professionale, rete di imprese e conoscenza del territorio. Siamo pronti a fare la nostra parte, con l’obiettivo di trasformare il talento in occupazione qualificata».





Prof. Savino Santovito, Presidente Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design (Pu.Ma):





«L'attenzione agli utenti e alla qualità dei servizi erogati sono aspetti rilevanti anche nei settori della salute e dell’assistenza sociale; infatti, le organizzazioni hanno bisogno di competenze qualificate in management, comunicazione, marketing e progettazione innovativa dei servizi. Come ITS Academy Puglia Marketing & Design (Pu.Ma), operante nell'area tecnologica dei servizi alle imprese e agli enti senza scopo di lucro, il nostro impegno è formare professionalità tecniche specializzate e capaci di supportare enti, cooperative e istituzioni nella gestione e valorizzazione di servizi rivolti alle persone, operando in contesti complessi e caratterizzati da molteplici problematiche. È in questa integrazione tra capacità di innovare, competenze tecniche e responsabilità sociale che la formazione può generare un impatto reale ed efficace sul benessere diffuso nei nostri territori».





Cooperativa Auxilium:





«La Cooperativa Auxilium è lieta di collaborare con l’indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale", attivato dall’I.I.S.S. Galilei – Costa – Scarambone di Lecce, un percorso di studi che darà la possibilità ai giovani e alle giovani di formarsi professionalmente, culturalmente ed umanamente intorno agli aspetti legati alla salute, all’assistenza alle persone vulnerabili e alle comunità. La cura è una parola fondamentale del nostro tempo e la coesione di una società si misura sull’impegno che mette nel prendersi cura delle persone fragili o a rischio emarginazione. La Cooperativa Sociale Auxilium, che opera in tanti settori del welfare in Italia, ha sempre creduto nel ruolo fondamentale della scuola e da molti anni è impegnata anche nel mondo dell’educazione e della crescita delle nuove generazioni. Auxilium metterà a disposizione del nuovo indirizzo di studi promosso dall’I.I.S.S. Galilei – Costa – Scarambone la propria esperienza e il proprio personale qualificato, per aiutare gli studenti a maturare conoscenze, competenze, sensibilità verso il settore socio-sanitario».





Cooperativa Arcobaleno:





«La Cooperativa Arcobaleno annuncia con entusiasmo l’avvio di una collaborazione strategica con l’I.I.S.S. "Galilei-Costa-Scarambone" di Lecce. La partnership è finalizzata al supporto e allo sviluppo del nuovo percorso di studi "4+2" nel settore Servizi per la sanità e l’assistenza sociale. Questa iniziativa rappresenta una risposta concreta e innovativa alle sfide del mercato del lavoro attuale, unendo l'eccellenza accademica dell'Istituto alla consolidata esperienza sul campo della nostra cooperativa. Il modello 4+2 permette agli studenti di conseguire il diploma in quattro anni per poi accedere direttamente a un biennio di specializzazione tecnica superiore (ITS), garantendo una corsia preferenziale verso l'occupazione qualificata. Per la nostra cooperativa, questa sinergia non è solo un progetto formativo, ma un atto di responsabilità sociale. Formare i lavoratori di domani all'interno di un ecosistema che valorizza il merito e la specializzazione è la chiave per elevare la qualità dei servizi assistenziali nel nostro territorio».





ITS Academy Mobilità:





«L'accreditamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito del percorso 4+2 con indirizzo in Amministrazione, Finanza e Marketing, conferma la qualità del lavoro svolto dall’Istituto Galilei–Costa–Scarambone, riferimento del territorio Salentino, e riconosce il valore dell'attività formativa di eccellenza di ITS Academy Mobilità. In particolare – spiega Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità - il percorso formativo in Supply Chain Manager sviluppa competenze finalizzate all’ottimizzazione dei processi produttivi e fornisce gli strumenti per analizzare e migliorare le attività all’interno della catena di fornitura, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Da non trascurare, inoltre, la capacità di elaborare strategie che minimizzino l’impatto ambientale ed una preparazione volta al problem solving e all' innovazione. La collaborazione con l'istituto Galilei–Costa–Scarambone è un importante tassello nel più ampio mosaico della riforma del 4+2 che costituisce un’opportunità concreta per rendere più efficace e operativa la filiera tra scuola, sistema ITS e mondo produttivo. Una porta di accesso al mondo del lavoro con percorsi coerenti, incentrati sulle competenze e sulle esigenze delle imprese».