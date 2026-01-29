Niscemi: paura e ansia per la frana che minaccia il paese

CALTANISSETTA – Una pioggia incessante e una frana lunga quattro chilometri stanno mettendo a rischio l’intera collina su cui sorge Niscemi. Circa 1.500 persone sono già state sfollate e gli abitanti vivono nell’incertezza, temendo di dover lasciare le proprie case da un momento all’altro.

“Non sappiamo se ci faranno lasciare casa, potrebbe accadere in qualsiasi momento. Viviamo in uno stato d’ansia continuo, ed è devastante”, racconta Chiara Cultraro, responsabile della Camera del lavoro di Niscemi. “La cosa più terribile è che non ci danno risposte certe, non sappiamo cosa dobbiamo fare”.

La premier Giorgia Meloni ha visitato il paese per incontrare le autorità competenti, ma non ha parlato direttamente con i cittadini né ha annunciato investimenti a breve termine, denuncia Cultraro.

Due strade provinciali sono crollate, isolando Niscemi. I lavoratori, per lo più braccianti agricoli italiani e stranieri, devono percorrere tragitti molto più lunghi per raggiungere i campi. In caso di emergenza, i cittadini rischiano di non poter arrivare agli ospedali vicini per ricevere soccorso tempestivo.

“A chi dice che il paese non doveva essere costruito su quella collina rispondo che Niscemi non è sorto ieri: esiste dal Settecento”, conclude la sindacalista. “Negli anni sono stati concessi permessi a costruire e fino a dieci giorni fa era possibile ottenere la residenza. È davvero paradossale”.

Fonte: Collettiva.it